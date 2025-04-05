出狠招報復川普？德國擬從美國撤回1200噸黃金、價值4兆

外媒披露，德國正考慮從美國撤回1200噸黃金。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，由於擔心川普的政策充滿不確定性，德國考慮將存在美國聯邦準備銀行金庫的黃金撤出，這批黃金約1200噸、價值超過1130億歐元（約台幣4.1兆）。

英國《每日電訊報》援引德國《圖片報》報導稱，德國是繼美國之後世界第二大黃金儲備國，儲備量達3375噸，這些黃金儲備的價值處於歷史最高水準。

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數十年來，德國將1200噸黃金儲備存於曼哈頓美國聯邦準備銀行的地下深處金庫中，目前德國存放在美國的黃金價值已超過1130億歐元。

直到最近，將德國部分儲備存放在美國還被認為是明智而務實的策略，一旦發生金融危機，這將使柏林能夠迅速獲得美元流動性。但是，華盛頓引入新的關稅壁壘使先前計算的可靠性受到質疑。

即將領導下一屆德國政府的基民盟（CDU）高層人士擔心，美國不再是一個可靠的合作夥伴，目前已討論將黃金儲備撤出美國的計畫，特別是川普宣布對包括歐盟國家在內許多國家徵收新關稅之後。

歐洲納稅人協會成員賈格爾（Michael Jäger）表示，德國央行和德國政府必須在全球權力轉移的階段表現出遠見，立即從美國撤回德國黃金。特別是在柏林和布魯塞爾正在討論巨額新債務的時候，我們需要在緊急情況下立即動用所有黃金儲備。

賈格爾的最低要求是對黃金庫存進行檢查，他說，「如果連川普都想檢查美國最大金庫-諾克斯堡的黃金以確保安全，那麼德國新政府也應該這樣做，同時金條進行「實體檢查」也至關重要。

一些歐洲議會議員贊成德國盡快將黃金儲備全部轉移到法蘭克福，或至少轉移到歐洲。對此，德國央行沒有發表評論。

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