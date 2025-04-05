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這是場災難！義法德加股市落入修正 小摩：美下半年陷衰退

2025/04/05 22:18

川普的新關稅使全球股市哀鴻遍野。（路透）川普的新關稅使全球股市哀鴻遍野。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕從股市、債券到大宗商品，投資人向美國總統川普釋出相同的明確訊息：他一手掀起的貿易戰正使美國與全球快速陷入衰退。摩根大通（小摩）4日晚間報告說，受關稅影響，美國經濟今年下半年恐步入衰退，推升失業率至5.3%，並將出現物價上漲、成長放緩的「停滯性通膨」環境。

在川普宣布令人瞠目結舌的新關稅措施後，全球金融市場連續兩日震盪，Stoxx歐洲600指數週線收跌5.1%，創疫情爆發5年來單週最大跌幅，義大利、法國、瑞士與德國股市在北京四日宣布，10日起對所有美國產品課徵34%關稅後，跌落修正區間。

法國金融服務公司LFDE交易主管克魯克（David Kruk）說，「每一個投資組合，都必須為許多國家陷入衰退進行自我調整」。

加拿大股市4日也陷入修正。S&P/TSX綜合指數收跌4.7%，創2020年3月以來最大單日跌幅，致使加拿大該指標性股市指數從1月近期高點跌逾10%，一週來重挫6.3%，為2022年6月以來最大單週跌幅。

然而，美國衝擊最慘重。在聯準會主席鮑爾演說，進一步打擊市場信心後，市場全面暴跌，標普500下跌6%，那斯達克下挫5.8%，關稅風波兩天下來，美股蒸發紀錄性的6.6兆美元（218.6兆台幣）。道瓊週線跌逾3000點，跌幅7.9%，陷入修正，那斯達克暴跌10%，步入熊市，亦即從2月中旬的近期高點跌逾20%。

然而，關稅衝擊蔓延出股市，油價在需求放緩的臆測下暴跌，政府公債因投資人湧入急漲。學院證券（Academy Securities）宏觀策略主管奇爾（Peter Tchir）說，「我們快速奔向衰退，不管川普發動對等關稅的雄心是什麼，都是一場災難，而且主要針對美國，同時也對全球經濟」。

小摩繼調升今年全球衰退機率至60%後，4日報告說，「我們預測在關稅影響下，實質國內生產總值（GDP）將萎縮」；今年第3季美國GDP料將萎縮1%、第四季萎縮0.5%，全年下跌0.3%。小摩是第一個預測美國衰退的華爾街主要銀行。

該報告說，「我們預測未來幾月，高物價壓力造成的衝擊，可能比疫後通膨飆升時更加嚴峻，因為名目所得增長近期放緩，再者，在高度不確定性的環境中，消費者或許不願動用過多的儲蓄，來為支出成長提供資金」。該報告也預計將發生停滯性通膨，導致聯準會的決策者陷入兩難。

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