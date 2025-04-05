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美欲從台灣「奪回」晶片製造？杜奕瑾：美商務部長沒講過這句話

2025/04/05 21:56

有媒體報導「對台灣關稅32%還不夠 美商務部長要奪回晶片製造業」，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書PO文澄清，美國商務部長根本沒講過這句話，也沒有批評台灣。（圖取自杜奕瑾臉書）有媒體報導「對台灣關稅32%還不夠 美商務部長要奪回晶片製造業」，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書PO文澄清，美國商務部長根本沒講過這句話，也沒有批評台灣。（圖取自杜奕瑾臉書）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對部分媒體報導：「對台灣關稅32%還不夠 美商務部長要奪回晶片製造業」，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書PO文澄清，美國商務部長（盧特尼克，Howard Lutnick）根本沒講過這句話，也沒有批評台灣或是用「奪回」這種用詞，這是台灣新聞台自己合成的，然後各種政論節目就開始打。網友紛紛留言指責「可惡至極」、「共產黨宣傳部」。

杜奕瑾在臉書PO出一張圖卡，以美國商務部長盧特尼克照片配上圖卡，寫上：「對台灣關稅32%還不夠 美商務部長要奪回晶片製造業」。

杜奕瑾說，美國商務部長根本沒講過這句話，這個是台灣新聞台自己合成的，然後各種政論節目就開始打。

他強調，美商務部長從來沒有表示32%關稅不夠，也沒有批評台灣或是用「奪回」這種用詞。這全部都是台灣新聞媒體自己寫的，再用圖卡看起來是部長說的。

杜奕瑾指出，美商務部長表示生產製造回流，因在美國會省去關稅，所以台積電在美國投資就是（因為國安理由）增加美國製造的比重。而機器人生產是針對iPhone有回應如果生產成本太高怎麼辦？他直言媒體「濃縮成這種標題就是刻意誤導」。

杜奕瑾表示，關稅議題讓翻譯落差的疑美造謠訊息趁勢而起。網友留言指責這些的行為「可惡至極」、「共產黨宣傳部」、「台灣的新聞台真的唯恐天下不亂」。

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