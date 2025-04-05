全球股市暴跌如何應對 巴菲特給「這句金言」

股神巴菲特在股市因關稅公告暴跌時給出的經典建議：「當周圍的人都失去理智時，保持冷靜」。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統宣布徵收對等關稅後，股市連續第二天大幅下跌，美國主要股指跌幅均超過3%，道瓊指數跌幅達1400點，歐洲股市下跌逾4%。在全球股市重挫下，投資人該如何因應和度過危機，可以學習股神巴菲特在股市因關稅公告暴跌時給出的經典建議：「當周圍的人都失去理智時，保持冷靜」。

Entrepreneur報導指出，儘管當前股市狂瀉看起來似乎足以作為令人恐慌的充分理由，但波克夏海瑟威董事長兼執行長巴菲特建議不要這樣做。

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巴菲特曾在2017年致股東的信中寫道：「根本無法預測股市在短時間內會跌到什麼程度，然而，當股市大幅下跌時，對於那些沒有受到債務困擾的人來說，它們提供非凡的機會。」

巴菲特鼓勵股東從拉迪亞德·吉卜林的詩《如果》中的幾句詩句中學習：「如果你在周圍所有人都失去理智的時候還能保持冷靜…如果你可以等待，而且不因等待而疲憊…」。

巴菲特提到他在2008年經濟大衰退期間的投資策略，以及他為《紐約時報》撰寫的經典專欄文章《購買美國貨。我買》專欄文章中的建議，巴菲特概述他的投資理念，並解釋說：「一個簡單的規則決定了我的購買行為：當別人貪婪時我恐懼，當別人恐懼時我貪婪。」

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