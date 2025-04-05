路透曝市場下一個危機 避險「龍頭」漸潰堤

市場下一步將面臨美元信心危機，美元的全球地位可能正在下降。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，在市場恐慌時期，投資者往往會湧向安全的美元，但當本週股市因美國關稅而暴跌時，他們卻逃離美元，這表明市場下一步將面臨美元信心危機，美元的全球地位可能正在下降。

麥格理駐紐約全球外匯和利率策略師蒂埃里威茲曼表示：我們今天看到的情況進一步表明，美元與全球市場的關係結構和性質已經發生變化。背後有一個根本原因，那就是美國在世界上的角色正在改變。

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美元作為避險貨幣的龍頭地位一旦受到削弱，對投資者和政策制定者來說都是壞消息，至少在短期內是如此。

美元數十年​​來一直是避險貨幣，週四下跌約1.7%，創下2022年11月以來的最大單日跌幅，川普總統對進口產品徵收自20世紀初以來從未有過的關稅。由於關稅引發經濟衰退擔憂，股市也暴跌。

許多投資者和分析師都將這一異常現象歸咎於川普政府。他們表示，美國的保護主義政策、對二戰以來全球經濟秩序的顛覆以及不斷增長的美國債務，都在削弱美元的吸引力。

分析師和許多專家補充道，如果不加以控制，美元信心危機還可能削弱其作為世界儲備貨幣的地位。

對於近幾十年來向活躍的美國市場投入數兆美元的投資者來說，美元大幅下跌可能會導致更長的利率上升。這是因為國內價格壓力可能使聯準會更難降息。

同時，其他貨幣兌美元的快速走強也讓面臨疲軟經濟前景的央行感到頭疼，因為這會導致這些國家的出口產品更加昂貴，並可能使它們更難恢復經濟成長。例如，歐元兌美元匯率剛創下兩年多來的最佳水準。

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