晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

路透曝市場下一個危機 避險「龍頭」漸潰堤

2025/04/05 21:04

市場下一步將面臨美元信心危機，美元的全球地位可能正在下降。（歐新社）市場下一步將面臨美元信心危機，美元的全球地位可能正在下降。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，在市場恐慌時期，投資者往往會湧向安全的美元，但當本週股市因美國關稅而暴跌時，他們卻逃離美元，這表明市場下一步將面臨美元信心危機，美元的全球地位可能正在下降。

麥格理駐紐約全球外匯和利率策略師蒂埃里威茲曼表示：我們今天看到的情況進一步表明，美元與全球市場的關係結構和性質已經發生變化。背後有一個根本原因，那就是美國在世界上的角色正在改變。

美元作為避險貨幣的龍頭地位一旦受到削弱，對投資者和政策制定者來說都是壞消息，至少在短期內是如此。

美元數十年​​來一直是避險貨幣，週四下跌約1.7%，創下2022年11月以來的最大單日跌幅，川普總統對進口產品徵收自20世紀初以來從未有過的關稅。由於關稅引發經濟衰退擔憂，股市也暴跌。

許多投資者和分析師都將這一異常現象歸咎於川普政府。他們表示，美國的保護主義政策、對二戰以來全球經濟秩序的顛覆以及不斷增長的美國債務，都在削弱美元的吸引力。

分析師和許多專家補充道，如果不加以控制，美元信心危機還可能削弱其作為世界儲備貨幣的地位。

對於近幾十年來向活躍的美國市場投入數兆美元的投資者來說，美元大幅下跌可能會導致更長的利率上升。這是因為國內價格壓力可能使聯準會更難降息。

同時，其他貨幣兌美元的快速走強也讓面臨疲軟經濟前景的央行感到頭疼，因為這會導致這些國家的出口產品更加昂貴，並可能使它們更難恢復經濟成長。例如，歐元兌美元匯率剛創下兩年多來的最佳水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財