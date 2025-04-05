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川普關稅蘋果重傷 外媒揭利潤縮水上兆

2025/04/05 20:49

受到關稅衝擊，蘋果公司市值縮水。（法新社）受到關稅衝擊，蘋果公司市值縮水。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利 （Morgan Stanley） 向投資者表示，儘管蘋果公司可能在川普實施新關稅之前，提前生產部分iPhone 16，卻無能為力緩解即將產生的關稅成本，預計利潤減少 330 億美元（約台幣1.09兆）。

川普新關稅政策以 10% 為基礎，並對特定國家課徵對等關稅，部分遭課高關稅的國家都是製造智慧手機、筆電等美國電子產品大廠的生產據點，中國面臨 34% 對等關稅、越南為 46%、台灣 32%、南韓 25%。

這項措施對蘋果在多個國家的供應鏈重擊，市值王蘋果跌落神壇，市值跌破3兆美元大關，短短2天，市值蒸發5489.78億元美元（約台幣18.22兆）。

根據《AppleInsider》取得的摩根士丹利分析師研究報告，估計蘋果公司今年的淨利將損失約 330 億美元。即使蘋果承諾在未來四年內在美投資5000 億美元，該公司可能不會獲得任何關稅豁免。

天風證券分析師郭明錤認為，蘋果的代工生產主要依賴中國、印度和越南等地，這些地區的產品成本將顯著上升，若蘋果選擇不漲價，預計毛利率將減少8.5%至9%。

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