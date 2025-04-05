1歐元出售房屋、無需首付 義大利小鎮找新住民

義大利中部小鎮以1歐元價格出售房屋備受關注。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕義大利中部小鎮以1歐元價格出售房屋，希望振興該鎮的人口數量。

多年來，義大利的穆索梅利 （Mussomeli） 和桑布卡迪西西里亞 （Sambuca di Sicilia） 等小鎮因低價出售廢棄房屋而備受關注，出售起價通常僅為1歐元，而佩恩鎮（Penne）是最新加入該計畫的城鎮之一。

請繼續往下閱讀...

位於義大利中部阿布魯佐地區的佩恩鎮於2022年啟動該計劃，但最近宣布正準備提供更多的1歐元住房出售。該計劃最初啟動後，六棟廢棄房屋已被購買並出售。佩恩​​市長吉爾伯托·佩特魯奇 （Gilberto Petrucci）向CNN旅遊頻道表示，該市可能有超過40棟空置建築正在尋找新主人。

佩特魯奇說，出售這些一歐元房屋的目的是幫助振興該鎮的人口。他說：雖然我們的總人口約為1200人，但在我們美麗的老城區只剩下1000人居住，這裡有可能變成一座鬼城。

此次出售的房產最多有三層，面積從750到1300平方英尺不等。有些建築甚至可以追溯到中世紀。市長表示，翻修一棟中小型房屋的起步成本為2萬歐元。

佩恩鎮出售的是售價1歐元的房屋，無需首付或押金。買家唯一需要承諾的是在三年內完成新房產的裝修。當局也將提供代理服務，協助推動翻修工程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法