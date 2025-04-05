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台海局勢緊張川普對等關稅軟化？美官員爆「這國」是首選談判名單

2025/04/05 19:23

美國總統情報委員會成員歐布萊恩預測，川普將在某個時候與美國盟友進行談判，日本可望成為談判首選對象。圖左為日相石破茂，右為美國總統川普。（路透）美國總統情報委員會成員歐布萊恩預測，川普將在某個時候與美國盟友進行談判，日本可望成為談判首選對象。圖左為日相石破茂，右為美國總統川普。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，曾在「川普1.0」出任國安顧問、現任美國總統情報委員會成員歐布萊恩（Robert O'Brien）預測，川普總統將在某個時候開啟談判，特別是與美國的親密盟友進行談判，以減少貿易戰升級風險，損害美國利益，日本可望成為談判首選對象，主要原因是中國崛起​​以及台海周邊緊張局勢。

《共同社》5日報導，川普關稅政策已經讓世界經歷震撼教育，日本也不例外，傳出美國與主要貿易夥伴的關係可能​​會做出調整。

歐布萊恩（左）2023年曾到總統府接受時任總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」，也單獨會見當時為副總統的現任總統賴清德。 （資料照，總統府提供）歐布萊恩（左）2023年曾到總統府接受時任總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」，也單獨會見當時為副總統的現任總統賴清德。 （資料照，總統府提供）

歐布萊恩預期，川普總統將在某個時候開啟談判，特別是與美國的親密盟友，以降低緊張局勢升級損害美國利益的風險。

歐布萊恩說，「我認為日本將成為談判的首要國家，因為華盛頓比以往任何時候都理解與東京合作的重要性，部分原因是中國的崛起​​以及台海及其周邊的緊張局勢，中國軍隊最近的實彈演習就證明了這一點。

歐布萊恩強調，「我們不能與日本發生貿易戰，那對兩國來說都是毀滅性的」。他表示，美國與日本或其他盟友之間的貿易戰，「贏家將是中國」。

他認為，川普政府知道與日本的關係至關重要，不能承受關稅摩擦蔓延到國防和人文交流等其他領域，美國始終願意與日本進行談判，因此「我認為與日本達成妥協的機會非常大，我非常樂觀」。

歐布萊恩說，日本是「少數幾個」有可能與川普達成協議的國家之一，因為兩國在川普第一任期簽署貿易協定，在這個框架內，日本可以引入汽車、數位技術、鋼鐵。

歐布萊恩立場友台，曾獲頒特種大綬景星勳章，去年美國大選後，他將總統賴清德的賀函轉交川普，並稱川普收到後很高興。

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