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川普「五字暗語」PO文 悠閒打高球、各國卻因關稅忙翻天

2025/04/05 18:12

全球正因為美國增加關稅造成股市暴跌動盪之際，川普總統卻在海湖莊園打高爾夫球。（示意圖，法新社）全球正因為美國增加關稅造成股市暴跌動盪之際，川普總統卻在海湖莊園打高爾夫球。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當全球正因為美國增加關稅造成股市暴跌動盪之際，川普總統卻在海湖莊園打高爾夫球，他同時也在社群媒體「真相社交」平台上發布一條由五個大寫字母組成的神秘「暗語」貼文，不知道他是要讓所有人放心，還是繼續緊張下去。

當世界其他國家領袖正忙於處理各種與關稅相關的動盪時，他卻在海湖莊園打高爾夫球。他周五的日程安排中唯一的另一項活動是，在他的海濱度假村與超級政治行動委員會MAGA Inc. 的支持者共進燭光晚餐。

由於川普關稅貿易戰風險加大，股市週五大幅下跌，有些人擔心，這可能會以有史以來「最愚蠢」的經濟衰退告終。

川普在真相社交媒體平台上發布的「希望」信息是這句神秘的五個字，全大寫為：「只有弱者才會失敗！（ONLY THE WEAK WILL FAIL ! ）」，川普的五個字大寫的貼文在其他社群媒體平台上引起強烈反響，謾罵聲不斷。

網友回應表示，「川普宣稱只有弱者才會失敗！一位白宮官員告訴《華盛頓郵報》，川普在總統任期的這個階段已經不再關心任何事情，他想做什麼就做什麼，不管會受到什麼反對。這位官員說：他現在已經到了不在乎一切的地步了。壞消息？他根本不在乎，他要做他想做的事。」

另一位網友稱，「川普誓言要毀滅這個國家？我想我錯過了那個。我知道他會這麼做，但我不知道這是一個承諾。」

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