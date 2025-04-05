晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

半導體業瀰漫集體恐慌 輝達跌破100美元說明一切

2025/04/05 17:06

輝達股價跌破100美元的重要心理關卡，表明整個半導體行業在美國川普關稅措施下，都瀰漫著集體恐慌情緒。（取自網路）輝達股價跌破100美元的重要心理關卡，表明整個半導體行業在美國川普關稅措施下，都瀰漫著集體恐慌情緒。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧晶片製造巨頭輝達股價在周五盤前交易中暴跌至 98.27美元，跌幅為3.50%，跌破100美元的重要心理關卡，表明整個半導體行業在美國川普關稅措施下，都瀰漫著集體恐慌，以及更廣泛的不安情緒。

輝達周四暴跌7.81%，收於101.80 美元，創下自3月3日以來的最大單日跌幅，並跌至去年夏天以來的最高水平，當時市場擔心尖端Blackwell硬體的部署可能會出現延遲，這種擔憂雖然後來有所消退，但卻留下了揮之不去的陰影。

週五又跌破100美元關卡，週五收盤94.31美元。如今，該公司的晶片主要在台灣的高科技代工廠生產，仍然是其在人工智慧競賽中佔據主導地位的核心，但其股價走勢表明半導體行業瀰漫集體恐慌、以及更廣泛的不安情緒。

白宮最近澄清，台灣將免於徵收32%的晶片關稅，但這並沒有給投資者帶來太多安慰。 輝達股價的下滑恰逢整個產業的下跌。

超微 （AMD）、高通 （QCOM） 和博通 （AVGO） 等同業在盤前走勢中也出現下跌，AMD下跌4.26%，高通下跌4.37%，博通下跌4.30%。儘管關稅有所緩和，但這些下滑暗示著晶片製造商的集體恐慌，顯示市場存在更深層的波動。

個人電腦領域的重量級人物戴爾科技 （DELL） 股價在周四暴跌19%至77.23美元之後，在盤前交易中下跌5.1%，成為當天標準普爾500 指數中最薄弱的一環。

摩根士丹利 （MS） 分析師直言不諱，將即將對IT硬體製造商徵收的關稅稱為 「災難性的」，這種情緒似乎在整個行業中引起了共鳴。

與此同時，英特爾 （INTC） 的表現好壞參半，儘管早些時候受The Information報導的推動，其股價有所上漲，但在盤前交易中，其股價下跌4%以上。該報導詳細介紹與台積電 （TSM） 達成的一項初步協議，其中台積電將在新合資企業中佔有20%的股份，以營運英特爾的晶片製造業務，而英特爾和其他美國公司將保留大部分股份。

半導體產業正處於十字路口。輝達在人工智慧晶片領域的主導地位推動近年來的快速發展，但當前的拋售表明，無論是宏觀經濟壓力、供應鏈緊張還是貿易政策轉變的影響，投資者正在努力應對不確定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財