半導體業瀰漫集體恐慌 輝達跌破100美元說明一切

輝達股價跌破100美元的重要心理關卡，表明整個半導體行業在美國川普關稅措施下，都瀰漫著集體恐慌情緒。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧晶片製造巨頭輝達股價在周五盤前交易中暴跌至 98.27美元，跌幅為3.50%，跌破100美元的重要心理關卡，表明整個半導體行業在美國川普關稅措施下，都瀰漫著集體恐慌，以及更廣泛的不安情緒。

輝達周四暴跌7.81%，收於101.80 美元，創下自3月3日以來的最大單日跌幅，並跌至去年夏天以來的最高水平，當時市場擔心尖端Blackwell硬體的部署可能會出現延遲，這種擔憂雖然後來有所消退，但卻留下了揮之不去的陰影。

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週五又跌破100美元關卡，週五收盤94.31美元。如今，該公司的晶片主要在台灣的高科技代工廠生產，仍然是其在人工智慧競賽中佔據主導地位的核心，但其股價走勢表明半導體行業瀰漫集體恐慌、以及更廣泛的不安情緒。

白宮最近澄清，台灣將免於徵收32%的晶片關稅，但這並沒有給投資者帶來太多安慰。 輝達股價的下滑恰逢整個產業的下跌。

超微 （AMD）、高通 （QCOM） 和博通 （AVGO） 等同業在盤前走勢中也出現下跌，AMD下跌4.26%，高通下跌4.37%，博通下跌4.30%。儘管關稅有所緩和，但這些下滑暗示著晶片製造商的集體恐慌，顯示市場存在更深層的波動。

個人電腦領域的重量級人物戴爾科技 （DELL） 股價在周四暴跌19%至77.23美元之後，在盤前交易中下跌5.1%，成為當天標準普爾500 指數中最薄弱的一環。

摩根士丹利 （MS） 分析師直言不諱，將即將對IT硬體製造商徵收的關稅稱為 「災難性的」，這種情緒似乎在整個行業中引起了共鳴。

與此同時，英特爾 （INTC） 的表現好壞參半，儘管早些時候受The Information報導的推動，其股價有所上漲，但在盤前交易中，其股價下跌4%以上。該報導詳細介紹與台積電 （TSM） 達成的一項初步協議，其中台積電將在新合資企業中佔有20%的股份，以營運英特爾的晶片製造業務，而英特爾和其他美國公司將保留大部分股份。

半導體產業正處於十字路口。輝達在人工智慧晶片領域的主導地位推動近年來的快速發展，但當前的拋售表明，無論是宏觀經濟壓力、供應鏈緊張還是貿易政策轉變的影響，投資者正在努力應對不確定性。

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