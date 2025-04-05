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WTO數據台灣對美關稅僅1.7％ 遠低於川普所稱64％

2025/04/05 16:40

川普的對等關稅震撼全球。（路透）川普的對等關稅震撼全球。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普對幾乎所有國家課徵10%基準關稅，並對台灣、越南、中國等主要貿易國家課徵更高關稅，比如對台灣課徵32%的所謂「對等關稅」，川普說，這些對等關稅僅是各國對美國產品課徵關稅的一半，然而卡托研究所（Cato Institute）的研究顯示，川普的說法與事實相去甚遠。

該報告指出，多數國家的貿易加權平均關稅遠比川普政府宣稱的低很多。該報告是基於世界貿易組織（WTO）2023年貿易加權平均稅率而進行， 2023年的數據則是目前可取得的最新近資料。

根據卡托研究所的報告，2023年台灣的貿易加權平均關稅為1.7%，而非川普政府宣稱的64%，柬埔寨的貿易加權平均關稅為7.9%，而非美國指控的97%，越南平均關稅為5.1%，並非美國指控的90%，中國的關稅為3%，並非美國宣稱的67%，歐盟的關稅2.7%，並非被控的39%。

在川普宣佈令人咋舌的對等關稅後，許多人注意到，川普政府似乎透過貿易逆差除以美國自該國進口額來，再除以2來計算各國的對等關稅稅率。這是不同尋常的方式，因為顯示美國僅考慮商品貿易的逆差，而對美國的貿易順差略而不計。

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