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美關稅大屠殺台股恐迎黑色星期一 鄉民苦笑「這檔」會漲停

2025/04/05 16:51

全球股市因川普關稅重挫，台股7日恐迎來補跌。（資料照）全球股市因川普關稅重挫，台股7日恐迎來補跌。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普2日宣布對等關稅後，全球股市如坐大怒神，美股連2日雪崩，行政院院長卓榮泰5日再次召開會議，邀集央行、金管會、財政部等報告金融措施，股民關注國安基金是否進場。一般認為，台股週一（7日）恐回測2萬點關卡，PTT鄉民悲嘆人生要畢業了，有人苦中作樂稱：「比較在意龍巖股價會漲停幾根」。

美國總統川普4月2日公布對等關稅，全球貿易大戰一觸即發，中國首先點燃戰火，4日宣布對美國商品開徵34%報復性關稅，川普火速回應稱，「中國打錯牌了，他們驚慌失措，他們無法承受相關後果」，並堅持不會改變政策。

美中貿易戰開打，再度重創美股，道瓊工業指數4日繼續暴跌2231.07點，跌幅5.5%，為2020年6月疫情期間以來最大跌幅。標普500指數4日再跌5.97%，為2020年3月以來最大跌幅，且在兩天內就跌掉10%，市值蒸發5兆美元，目前標普500指數指數距離近期高點已經下跌17%，陷入熊市。

台股7日開盤恐補跌。行政院長卓榮泰5日再次召開會議，邀集中央銀行、金管會、財政部等報告金融措施，對於是否討論到國安基金進場護盤條件等，政院人士則未證實。

PTT鄉民悲觀預言，台股7日恐大跌2000點，換算這兩天ADR跌幅，台積週一穩穩跌停鎖死；有人悲嘆「畢業季」、「下週是人生的畢業文」；還有人苦中作樂稱：「還好沒融資」、「我比較在意下禮拜龍巖股價會漲停幾根」。

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