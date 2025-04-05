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祭出限空令？金管會：密切觀察市場變化

2025/04/05 16:08

行政院長卓榮泰今天聽取金融報告穩健股匯市信心，至於政府是否再次祭出限空令，金管會官員表示，希望投資人能理性面對經濟局勢，金管會密切觀察市場變化。（資料照）行政院長卓榮泰今天聽取金融報告穩健股匯市信心，至於政府是否再次祭出限空令，金管會官員表示，希望投資人能理性面對經濟局勢，金管會密切觀察市場變化。（資料照）

〔中央社〕美國宣布對等關稅，引發全球股市崩跌，行政院長卓榮泰今天聽取金融報告穩健股匯市信心，至於政府是否再次祭出限空令，金管會官員表示，希望投資人能理性面對經濟局勢，金管會密切觀察市場變化。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日公布對等關稅，全球貿易大戰山雨欲來，資本市場信心崩跌，那斯達克指數較2024年12月16日收盤新高20173.89點下跌超過20%，確定進入熊市，道瓊工業指數從2024年12月4日收盤新高45014.04點回檔，確認進入修正，歐股也重挫收長黑，日股基準日經225指數4日也崩跌955.35點。

台股7日開盤恐回測2萬點關卡，卓榮泰今天邀集財經部會開會，聽取金融報告，外界揣測政府可能拿出穩定股市對應措施。

金管會官員指出，金管會對於市場秩序的維持有一定的監視制度，希望投資人能理性面對經濟局勢，金管會也密切觀察市場的變化。

金管會官員說，最重要是維持市場的交易秩序，也與證交所、櫃買中心持續聯繫溝通。

金管會向來備有救市方案，外界稱之「18套劇本」，上次提出穩定股市措施為2022年，當時因應俄烏戰爭、通膨疑慮與各國升息等，金管會當年7月陸續實施穩定股市措施，包括放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍、每日盤中借券賣出委託數量限額調降至10%、拉高最低融券保證金成數至120%。

同年10月，金管會加大穩定股市力道，祭出個股收盤跌幅達3.5%以上隔日平盤下禁空的「限空令」。

限空令政策實施126天，金管會於2023年2月23日解除限空令，如今政府是否會再次提出限空令，金融圈高度關注。

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