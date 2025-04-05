鴻海無懼美股崩跌 首季營收創同期新高

鴻海3月營收5521億元，月增0.13%、年增23.37%，創歷年同期新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）無畏美股崩跌，今日公布3月營收5521億元，月增0.13%、年增23.37%，創歷年同期新高紀錄，首季整體營收為1 兆6422億元，季減22.98%、年增24.20%，也寫歷年同期新猷，管理層預估，第2季營運展望將呈現季增、年增的表現。

鴻海指出，旗下雲端網路產品受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，加上客戶新品拉貨動能顯著，與2月及去年同期相比皆強勁成長；元件及其他產品受惠於主要業務相關零組件出貨增加，與2月及去年同期相比皆強勁成長；電腦終端產品受惠於新品上市拉貨動能較大，月對月、年對年表現皆強勁成長；消費智能產品因上個月客戶新品上市拉貨動能較大、基期較高，月對月、年對年皆呈現衰退。

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鴻海提到，今年首季的雲端網路產品受惠於AI領域的拉貨動能強勁，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠於主要業務相關零組件與車用業務出貨皆有增加，年對年強勁成長；電腦終端產品受惠於新品上市、拉貨動能較大，年對年表現強勁成長；消費智能產品年對年表現持平。

鴻海觀察，第2季雲端網路屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，但仍將保持成長趨勢，以目前能見度來看，預估集團第2季營運展望將呈現季增、年增的表現，但需持續關注全球政經局勢變化帶來的影響。

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