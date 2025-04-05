稱政院880億弄錯方向 林坤正：重點在於快速回應川普需求

行政院針對川普關稅提出880億元方案。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵32％關稅，行政院昨（4日）提出880億元的協助方案，不過，孔雀魚普惠科技創辦人，王道銀行董事林坤正直指，政院此舉是弄錯方向，真正重點在於「快速回應川普需求」。

林坤正在臉書表示，川普拋出的對等關稅堪稱險招，表面上是祭出關稅大旗，實則是在創造談判籌碼，以便達成縮減美國貿易逆差、吸引製造業回流等真正目的。

請繼續往下閱讀...

林坤正指出，川普所打的算盤很清楚，只要各國願意做出讓步承諾，例如開放市場、投資美國等等，那麼關稅就不會是長期威脅，而是會迅速調降至10％，不過中國並不包含在內。

林坤正分析，川普很清楚高關稅是雙刃劍，但他賭的是一場速戰速決，川普預期大部分國家都扛不住壓力，會在短短1週至1個月內妥協，「川普要的不是持久戰，而是一場快刀斬亂麻的勝利。」

林坤正表示，川普需要第一批站出來妥協的重要國家，而台灣無疑是關鍵的一員，「台灣必須搶在第一波談判中輸誠，確保關稅降至10％」，若繼續拖延只會讓局勢更為複雜。

林坤正認為，若台灣選擇觀望其他國家的動作再行動，就會面臨極高的風險，不僅可能錯失最佳時機還會被邊緣化；若台灣和中國、歐盟聯合抵制美國，那麼等於是走入死胡同，因為台灣對美出口占比遠高於對中出口，而且和中國合作存在地緣政治風險。

林坤正說，就這樣看來，無疑是選擇第一批輸誠對台灣最有利，而且台灣還有半導體技術做為王牌，此前台積電在美國的巨額投資已讓台灣在談判中具有優勢，還可以提出增加軍購、開放市場等措施換取川普認同。

林坤正指出，行政院的880億計劃沒有抓住川普的真正重點，與其被動應對不如主動出擊，他建議台灣應立即啟動談判，以速度和誠意贏得先機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法