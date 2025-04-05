《血腥大屠殺》報告：全球經濟衰退風險升至60％

川普2日宣布的「對等關稅」在內的一系列關稅措施，將讓全球經濟陷入衰退的風險增至60%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國一家大型金融機構估計，美國川普政府加徵的一系列關稅使全球經濟陷入衰退的風險增加至60%。

摩根大通3日發布最新全球經濟展望報告，其中考慮包括川普2日宣布的「對等關稅」在內的一系列關稅措施的影響。這份題為《血腥大屠殺》（There will be blood）的報告警告稱：如果這些政策持續下去，今年美國乃至全球經濟可能會陷入衰退。我們將今年經濟衰退的風險從 40%提高到了60%。

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原因在於，川普政府的關稅將相當於對購買進口商品的美國家庭和企業增稅，增幅高達7000億美元，相當於GDP（國內生產毛額）的2.4%。

此外，各國的報復措施、美國經濟前景惡化以及產品供應鏈中斷可能會進一步加劇經濟影響。

摩根大通也對美國經濟的未來發出警告，稱擔心美國貿易政策對企業的不利程度遠超預期，持續的貿易限制和移民減少可能會長期減緩美國經濟成長。





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