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川普關稅物價恐飆漲 Costco 黑鑽卡較划算？關鍵「抵嘉」

2025/04/05 16:05

川普關稅政策恐導致美國物價上漲，有消費者正在思考是否升級Costco會員，取得更多優惠。（歐新社）川普關稅政策恐導致美國物價上漲，有消費者正在思考是否升級Costco會員，取得更多優惠。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普宣布新的關稅政策後，美國消費者準備應對從衛生紙到電視等各種商品價格上漲的可能性。如果因為價格上漲而考慮去好市多（Costco），哪種會員資格最划算？CNBC告訴你，關鍵就是每年在Costco的消費金額及獨享服務是否用得到。

CNBC報導，川普上週三（2日）祭出關稅政策後，消費者可能削減支出，造成Target和亞馬遜等零售商的股價應聲倒地，反觀Costco 股價跌幅則比較小一些。

Wedbush 分析師巴斯漢（Seth Basham）說，Costco 主要銷售消費必需品，即使在消費者支出疲軟的環境中，人們仍然會購買必需品。最重要的是，Costco 為客戶提供優惠價格的聲譽（其會員續訂率超過90%），可能有助於它在購物者的每月預算中保持穩定。

巴斯漢認為，費者看重的是價格優惠、品質佳的商品，Costco不收取額外的加價，因此消費者可以非常自信可從 Costco 銷售的商品中獲得最優惠的價格。

倘若消費者因為價格上漲而考慮去 Costco購物，可能很想知道該選擇哪種會員資格，是年費65 美元（約台幣2158元）的金星卡會員，還是 130 美元（約台幣4316元）的黑鑽卡會員，又或者已是金星卡會員，是否要升級到黑鑽卡。

CNBC認為，消費者決定持有金星卡或黑鑽卡應該考慮以下幾點：

1.在Costco 消費額。從理論上講，價格較高的黑鑽卡聽起來很划算，每年只需額外支付 65 美元，就可以獲得2% 現金回饋，如果與 Costco Anywhere Visa 聯名卡結合使用，可另外獲得 2% 的消費回饋。

然而，即使回饋非常吸引人，也不應該衝動決定升級會員資格。要確定黑鑽卡是否值得，必須算一算每年在 Costco 消費多少錢。計算 130 美元的會費是否值得加價很簡單，因為獲得 2%現金回饋，所以需要花費 3250 美元（約台幣10.8萬）才能獲得 65 美元的現金回饋。此時，年度會費將降至 65 美元。

如果每年在 Costco 的消費少於 3250 美元，由於黑鑽卡的年費較高，最終會比堅持 65 美元的金星卡花費更多。如果屬於這種情況，並且希望獲得現金回饋，免費的 Costco Anywhere Visa 聯名卡是更好的選擇。

但是，年度支出經常超過 3250 美元，那麼最好選擇黑鑽卡。在 3250 美元之後每額外花費 1 美元，年費都會逐漸低於 65 美元，從長遠來看，可以省錢。

2.黑鑽卡獨享服務是否用得到。由於黑鑽卡會員可以享受 Costco 服務的額外優惠，例如瓶裝水配送和寵物保險。如果透過 Costco 購買房屋或汽車保險，可為消費者帶來一些專屬福利，例如道路救援等。

因此，如果每年在 Costco 消費為 3250 美元，也使用前述服務，那麼黑鑽卡會員可能會比較划算。

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