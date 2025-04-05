股市暴跌退休金帳戶縮水 美國人節制消費憂資金耗盡

美國股市因川普關稅政策連日大跌，迫使退休族減少消費。圖為美國加州一間Costco賣場。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普對全世界發起「對等關稅」，致使股市連日驟跌。《美國國家廣播公司》（NBC）5日報導，資本市場劇烈動盪已讓許多美國民眾的「401（k）」退休金帳戶金額大幅縮減，有些退休者已改變消費習慣，有人十分擔憂未來的生活品質。

401（k）計畫類似我國勞退新制，雇主及員工每月提撥一定比例金額至員工個人退休金帳戶，待勞工退休且符合法定提領年齡後方可領取，藉此長期累積擴大退休金。

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據報導，隨著川普的關稅政策撼動全球經濟，臨近退休或最近退休、準備憑藉401（k）帳戶度過「黃金歲月」的美國民眾表示，他們的帳戶遭遇連續2天的市場動盪，已讓他們感到焦慮和沮喪。有些人表示，他們已暫停大宗購買計畫，包括重新考慮房屋裝修，也有人表示，他們擔心生活品質會受到不利影響。

54歲的喬治亞州民眾費蒂斯（Victor Fettes）表示：「今天早上我查看401（k），在過去2天裡就損失5萬8000美元（約193萬台幣），這讓人壓力很大。」上週才以電信公司Verizon風險管理資深主管身份退休的費蒂斯坦言：「如果這種情況繼續下去，我就無法繼續退休了。」

一些正在考慮退休的美國人也告訴NBC，他們覺得自己的經濟穩定性已受到威脅。

64歲的俄勒岡州戲劇行業自由工作者凱莉（Alison Carey）表示：「我不想去擔心自己的財務狀況一直被其他人不斷影響，讓經濟發揮它的作用，但別讓我陷入困境。」

68歲的寶拉（Paula）為新澤西州的健康專家，已在3年前退休。她受訪指出，她和其他美國老年人都生活在「對一些你不知道會發生什麼的事情感到焦慮，卻無能為力」的狀態中。她和丈夫決定暫停並減少在大宗物品上的支出，並重新考慮休假和房屋裝修計畫，「除了我們的支出，我們現在無法改變任何事情」。

寶拉表示，他們一直在努力享受擁有的時間，也希望能繼續下去，「但我現在沒有信心」。她因擔心公開反對川普政策而遭報復，因此要求不出示全名。

美國退休人員協會（AARP）去年4月發布的一項調查顯示，5分之1的50歲（含）以上美國人沒有退休儲蓄，61％的人擔心自己沒有足夠的錢來支撐退休生活。

在戲劇行業工作的63歲科布（Benajah Cobb）直言，川普政府與普通民眾脫節，希望過去幾天的股市動盪能促使國會對總統進行更多制衡，「事情崩潰得太快了，希望國會中的共和黨人能夠嘗試採取一些行動」。

費蒂斯指出，他一直就關稅和其他問題致電所屬選區的國會議員，確保選民的聲音能被聽到。寶拉則說，她和丈夫持續看著401（K）帳戶，最擔心川普的政策會如何影響接下來的生活品質，以及他們的資產何時會耗盡，「這是我最大的擔憂」。

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