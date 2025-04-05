晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

股市暴跌退休金帳戶縮水 美國人節制消費憂資金耗盡

2025/04/05 15:17

美國股市因川普關稅政策連日大跌，迫使退休族減少消費。圖為美國加州一間Costco賣場。（法新社檔案照）美國股市因川普關稅政策連日大跌，迫使退休族減少消費。圖為美國加州一間Costco賣場。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普對全世界發起「對等關稅」，致使股市連日驟跌。《美國國家廣播公司》（NBC）5日報導，資本市場劇烈動盪已讓許多美國民眾的「401（k）」退休金帳戶金額大幅縮減，有些退休者已改變消費習慣，有人十分擔憂未來的生活品質。

401（k）計畫類似我國勞退新制，雇主及員工每月提撥一定比例金額至員工個人退休金帳戶，待勞工退休且符合法定提領年齡後方可領取，藉此長期累積擴大退休金。

據報導，隨著川普的關稅政策撼動全球經濟，臨近退休或最近退休、準備憑藉401（k）帳戶度過「黃金歲月」的美國民眾表示，他們的帳戶遭遇連續2天的市場動盪，已讓他們感到焦慮和沮喪。有些人表示，他們已暫停大宗購買計畫，包括重新考慮房屋裝修，也有人表示，他們擔心生活品質會受到不利影響。

54歲的喬治亞州民眾費蒂斯（Victor Fettes）表示：「今天早上我查看401（k），在過去2天裡就損失5萬8000美元（約193萬台幣），這讓人壓力很大。」上週才以電信公司Verizon風險管理資深主管身份退休的費蒂斯坦言：「如果這種情況繼續下去，我就無法繼續退休了。」

一些正在考慮退休的美國人也告訴NBC，他們覺得自己的經濟穩定性已受到威脅。

64歲的俄勒岡州戲劇行業自由工作者凱莉（Alison Carey）表示：「我不想去擔心自己的財務狀況一直被其他人不斷影響，讓經濟發揮它的作用，但別讓我陷入困境。」

68歲的寶拉（Paula）為新澤西州的健康專家，已在3年前退休。她受訪指出，她和其他美國老年人都生活在「對一些你不知道會發生什麼的事情感到焦慮，卻無能為力」的狀態中。她和丈夫決定暫停並減少在大宗物品上的支出，並重新考慮休假和房屋裝修計畫，「除了我們的支出，我們現在無法改變任何事情」。

寶拉表示，他們一直在努力享受擁有的時間，也希望能繼續下去，「但我現在沒有信心」。她因擔心公開反對川普政策而遭報復，因此要求不出示全名。

美國退休人員協會（AARP）去年4月發布的一項調查顯示，5分之1的50歲（含）以上美國人沒有退休儲蓄，61％的人擔心自己沒有足夠的錢來支撐退休生活。

在戲劇行業工作的63歲科布（Benajah Cobb）直言，川普政府與普通民眾脫節，希望過去幾天的股市動盪能促使國會對總統進行更多制衡，「事情崩潰得太快了，希望國會中的共和黨人能夠嘗試採取一些行動」。

費蒂斯指出，他一直就關稅和其他問題致電所屬選區的國會議員，確保選民的聲音能被聽到。寶拉則說，她和丈夫持續看著401（K）帳戶，最擔心川普的政策會如何影響接下來的生活品質，以及他們的資產何時會耗盡，「這是我最大的擔憂」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財