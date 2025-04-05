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高關稅惹怒美國？ 台灣「保健食品」市場拉警報

2025/04/05 16:37

台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁認為，目前美方調整關稅的細節尚未明朗，但兩邊保健食品關稅差異太大，我國調降關稅是一定的趨勢。（記者邱芷柔攝）台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁認為，目前美方調整關稅的細節尚未明朗，但兩邊保健食品關稅差異太大，我國調降關稅是一定的趨勢。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普高舉對等關稅大旗，並放話下一波關稅將劍指藥品，全球醫藥市場緊盯變局。國內資深製藥業者指出，台灣製藥出口美國的占比僅約10%，短期影響有限，但保健食品市場恐將首當其衝。

川普關稅風暴延燒，立委王世堅日前提到，台灣進口車和保健食品關稅過高，是引爆對等關稅的元兇，他直批，台灣為了保護國內藥廠和生技業者，將保健食品關稅拉高至30%，遠高於韓國4%、日本6%與中國的8.6%，不僅犧牲國人權益，還引來美國對台課徵32%的對等關稅。

國內資深製藥業者分析，台灣製藥廠出口到美國的藥品占比僅約10%，且美國對原料藥進口關稅本來就低，川普關稅政策若上路，對國內製藥產業的直接衝擊有限，反觀保健食品，衝擊恐怕更明顯。

「台灣的保健食品本來就比國外貴，未來如果進口關稅大幅降低，便宜的美國產品大量湧入，國內藥廠一定會受到衝擊。」業者表示，目前多數藥廠也有跨足保健食品市場，過去因為有關稅保護，才能守住生意，但如果對等關稅上路，進口稅降到15%到20%，國外商品變得更便宜，本地業者的生存空間勢必被進一步擠壓。

台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁指出，目前美方調整關稅的細節尚未明朗，但兩邊關稅差異太大，調降已經是一定的趨勢。他強調，做法和時機點非常關鍵，否則國內製藥與保健食品產業都可能遭受重創。

陳威仁說，新冠疫情期間，受到國際供應鏈重組影響，不少國外保健食品開發廠轉向委託台灣業者代工製造，未來一旦關稅調降，製造就可能流向其他國家。業界已向政府建議，關稅調整應採取分階段、小幅調降的策略，例如分5年逐步調降等，給產業有足夠的時間適應，降低衝擊。

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