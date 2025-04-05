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政院880億應對川普關稅 汪浩：減少順差關稅就降

2025/04/05 15:04

美國總統川普祭出對等關稅，名嘴汪浩建議台灣加大進口，若不將順差降下來，川普就不會降關稅。（路透）美國總統川普祭出對等關稅，名嘴汪浩建議台灣加大進口，若不將順差降下來，川普就不會降關稅。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊昨日下午舉行記者會，宣布將推出9大面向、20項措施，共880億元的協助方案。對此，名嘴汪浩表示，行政院沒有理解川普關稅戰的關鍵，没有提出台灣可以採取哪些措施來減少順差，從而說服美國降低關稅，主要應對措施就是補貼再補貼，完全沒有處理台美貿易失衡的根本問題。

汪浩在臉書PO文表示，行政院承認這幾年對美貿易順差大幅增加，美國要你採取措施來平衡貿易，你卻跟他抱怨這些順差都是川普1.0對中貿易戰的結果，但行政院準備怎麽減少順差呢？靠加大對出口企業補貼嗎？這不會讓川普更惱怒嗎？

汪浩指出，減順差的細節可以等到談判桌上講，但大方向現在就要讓美國和國人理解。行政院應該清楚說明台灣願意面對問題，與美國合作來解決問題，希望早日開啟談判。全世界都要跟美國談，我們要如何搶先開始和完成談判呢？不能像WTO 談判那樣去扯雞毛蒜皮的小事。政府要讓企業和國人知曉，我們有很多辦法來減少順差。

汪浩續指，川普關稅分兩部份，10% 基本關稅對所有國家，實際上是一種消費稅，這與中國收所有進口商品17%VAT 類似。川普對台灣、中國等50多國的懲罰性關稅是針對貿易逆差。我們的目標是把貿易平衡，讓懲罰性關稅拿掉，起碼讓美對台關稅降到不高於日韓。

汪浩分析，川普的懲罰性關稅計算方式是與美對台貿易逆差直接掛鈎，台灣不加大進口，不把順差降下來，他就不會降關稅，台灣就只能大幅減少對美出口，減少對美出口競爭力。另外，台灣對中出口也會大受影響，台灣對中出口很大部分是經加工後再出口美國。

汪浩直言，中美脫鉤，如果台美能合作，更多台商就會回流台灣。我們不需要太多分析細節，川普關稅是簡單粗暴的，我們也要簡單直接的回應。行政院昨天的記者會完全陷入公務員的撿了芝麻，丟了西瓜的陷井中。汪浩希望國安會秘書長吳釗燮在美國與川普政府溝通順利，「台灣加油！」

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