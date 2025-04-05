CNN：美關稅不是在打噴嚏 而是自砍四肢

分析家表示，美國最新徵收的關稅對自身的損害不亞於其他經濟體，甚至更為嚴重。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNN報導，俗話說，美國一打噴嚏，全球其他國家就會感冒，這句話簡潔描述世界最大經濟體的變化如何波及其他國家，但這句格言遠不足以表達川普決定對美國貿易夥伴徵收巨額新關稅可能產生的巨大後果。瑞銀全球財富管理首席經濟學家保羅·多諾萬 （Paul Donovan） 向CNN表示：「美國不是在打噴嚏，而是在砍掉自己的四肢」。

多諾萬指出，今年年初，美國經濟「狀況非常好」。現在，「如果這些關稅繼續維持，很可能會陷入衰退。」他說，這可能會對全球經濟產生連鎖的負面影響。

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川普已宣布對美國所有進口商品徵收10%的基準關稅，並對約60個經濟體的產品徵收更高的關稅。受打擊較嚴重的貿易夥伴包括中國和歐盟，它們分別面臨34%和20%的新關稅。分析家表示，美國最新徵收的關稅對自身的損害不亞於其他經濟體，甚至更為嚴重。

摩根大通在一份報告中表示，如果川普維持週三宣布的關稅，今年美國和全世界都可能陷入經濟衰退。該銀行表示，關稅還將導致美國物價上漲，到2025年消費者物價指數將上漲近2%。

深度經濟衰退通常以大規模失業、破產和喪失抵押品贖回權為特徵，這與川普透過關稅計劃「讓美國再次富裕起來」的雄心完全相反。

川普仍可能會暫停或降低週三宣布的關稅，就像最近幾週對其他進口稅所做的那樣，但多諾萬表示，任何新的進口稅都可能減緩美國經濟。

歐洲工商管理學院（INSEAD）經濟學教授安東尼奧·法塔斯（Antonio Fatas）對CNN表示：「如果其他國家採取報復行動，其他國家的通膨也可能會面臨類似的壓力。」

牛津經濟研究院認為今年全球經濟仍有可能避免衰退。但其表現卻不甚出色。宏觀經濟研究主管本梅（Ben May）在周四的報告中寫道，成長率可能跌破2％。

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