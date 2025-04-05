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全面圍剿？川普要求阿根廷廢除與中國貨幣互換協議

2025/04/05 14:21

傳出川普政府要求阿根廷終止與中國貨幣互換協議。圖左為阿根廷總統米雷伊，右為中國領導人習近平。（路透）傳出川普政府要求阿根廷終止與中國貨幣互換協議。圖左為阿根廷總統米雷伊，右為中國領導人習近平。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普對中國祭出34%對等關稅後，傳出川普政府還要求阿根廷終止與中國貨幣互換協議。川普顧問強調，這項協議是敲詐，若不改變政策，中國永遠都可以勒索阿根廷。

阿根廷央行（BCRA）2024年6月與中國人民銀行（央行）達成協議，兩國同意續簽規模50億美元（約台幣1660億）的貨幣互換協議，將有效期延長至2026年6月；這項決定減輕阿根廷外匯儲備的短期壓力，穩定總體經濟狀況。

另外，阿根廷為了穩定金融市場，阿國政府已與國際貨幣基金（IMF）申請一項總額達200億美元（約台幣6640億）的新融資方案，惟協議仍在技術磋商階段，該方案內容與資金分期撥款方式仍須獲IMF理事會批准，且協議將包含財政與匯率政策目標，達標與否將與資金撥付掛鉤。

不過，這筆高達200億美元融資，得到美國的支持至關重要，因為華盛頓是IMF的最大股東，對重大決策具有決定性的影響力。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）本週派遣經濟部長卡普托（Luis Caputo）和總統秘書、總統妹妹卡琳娜·米雷伊（Karina Milei）前往華盛頓爭取支持。

最新消息傳出，華盛頓要求阿根廷與中國保持距離，否則可能停止支持IMF對阿根廷的金援。《南華早報》5日報導，川普的拉丁美洲特使卡羅內（Mauricio Claver Carone）在邁阿密達德學院（Miami Dade College）發表講話時，將米雷伊稱為盟友，但強調華盛頓的首要任務是確保IMF任何新協定都不會強化中國在阿根廷的地位。

卡羅內說，「我們希望阿根廷終止與中國的信貸額度」，他認為，中阿貨幣互換協議是敲詐勒索的計畫，並警告「只要它繼續存在，中國永遠可以勒索阿根廷」。

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