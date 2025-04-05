台股下週一恐崩跌國安基金將進場？卓榮泰今開會聽取金融措施報告

美國總統川普宣布對等關稅政策後，全球股市應聲下跌，台股7日開盤也恐補跌。行政院長卓榮泰今天再次召開會議，邀集中央銀行、金管會、財政部等報告金融措施。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普宣布對等關稅政策後，全球股市應聲下跌，台股7日開盤也恐補跌。行政院長卓榮泰今天再次召開會議，邀集中央銀行、金管會、財政部等報告金融措施，對於是否討論到國安基金進場護盤條件等，政院人士則未證實。

行政院昨舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，推出9大面向、20大措施，總計880億元的協助方案，卓榮泰昨在記者會也表示，希望經過美國股市震盪以及對外說明，台股在下週一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。

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政院人士表示，為穩定金融市場，卓榮泰今天邀集副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、財政部長莊翠雲、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆等人召開會議，會中聽取相關部會金融措施報告。

政院人士指出，報告分析台灣金融體質現況，以及台灣股匯市與國際連動性高等特質， 一一盤點相關措施，同時聽取台商在外投資狀況分析，持續研商政府如何支持整體產業鏈等，若有相關做法將適時說明。

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