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對等關稅來襲 美前官員：台應強力表達雙邊貿易互利

2025/04/05 14:10

美國總統川普對台灣祭出32%的對等關稅。美國前外交官唐偉康（見圖）受訪表示，川普政府計算對等關稅的方式「有缺陷且過度」，台灣應明確強力向美方表達這是不公平且毫無正當性的做法，台美貿易關係雖不平衡，「但是互利的」。（法新社資料照） 美國總統川普對台灣祭出32%的對等關稅。美國前外交官唐偉康（見圖）受訪表示，川普政府計算對等關稅的方式「有缺陷且過度」，台灣應明確強力向美方表達這是不公平且毫無正當性的做法，台美貿易關係雖不平衡，「但是互利的」。（法新社資料照）

〔中央社〕美國總統川普對台灣祭出32%的對等關稅。美國前外交官唐偉康受訪表示，川普政府計算對等關稅的方式「有缺陷且過度」，台灣應明確強力向美方表達這是不公平且毫無正當性的做法，台美貿易關係雖不平衡，「但是互利的」。

川普（Donald Trump）2日宣布對個別國家徵收對等關稅及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。其中，美國將對台灣課徵32%關稅。

美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）管理合夥人的唐偉康（Kurt Tong）3日接受中央社記者視訊專訪指出，雖然川普表示，這是基於關稅和非關稅壁壘進行計算後得出的「對等關稅」，但他認為「這樣的計算方式似乎有缺陷且過度」。

他指出，川普政策的背後還有另一個目的，也就是迫使投資進入美國並提高財政收入。

根據白宮資料，川普將對所有國家課徵10%關稅，5日凌晨生效；另外，針對其他對美貿易逆差最大的國家，分別課徵較高的對等關稅，預計9日凌晨生效。

對等關稅來襲，台灣該如何因應？唐偉康表示，台灣政府和產業都應明確且有力地向美方表達立場，指出「對等關稅」是「不公平、過量且沒有正當理由的」，並強調台美貿易關係雖不平衡，「但卻是互利的」。

他說，美國企業不僅從對台銷售中獲利，也從美國自台灣進口的產品中獲益，「這一點需要明確且有力地表達」。

唐偉康認為，台灣政府設法要和美國談判是合理的做法，不過，談判要成功，需要經過複雜且困難的過程，「且需要一段時間」。台灣要在對等關稅實施之前，從白宮獲得更多「折扣」或取得進展，「不是件容易的事」。

至於對等關稅對台美貿易關係的衝擊，曾任美國國務院經濟暨商業事務局首席副助理國務卿，及美國APEC資深官員等職的唐偉康分析，受影響的程度取決於產業別，各個品項的情況也不同。

他說，有些美國只能從台灣進口的品項，在美國的價格將會提高；還有其他台灣具有競爭力的出口品項，所受衝擊的情況取決於其他經濟體被徵收的關稅，以及能否從美國國內找到其他替代來源。但整體來說，衝擊「會滿大的」，對台灣出口和經濟都會有不少負面影響。

川普重返白宮以來狂揮關稅大刀，已先後祭出鋼鋁及汽車關稅、對等關稅等措施，以促使製造業回流美國。唐偉康說，未來可能還會有更多類似措施，對此需要密切關注並做好準備，甚至可能需要嘗試阻止，特別是半導體關稅，「台灣是如此重要的生產者」。

唐偉康指出，這些關稅措施將對美國造成重大通膨影響，而隨著關稅的經濟影響逐漸顯現，可能會非常不受民眾歡迎。目前金融市場已出現負面衝擊，消費者信心也受到影響，川普這一系列政策很可能會導致美國經濟衰退，引發內部壓力，促使美國改變政策。

他分析，有2種方式可能讓對等關稅不變成長期政策，一是透過談判解決，二是來自美國內部的壓力。否則，就他看來，這不是川普會迅速取消的政策。

唐偉康認為，對等關稅的政策預計會持續一段時間，可能是好幾年，「但實際上是否真是如此，取決於其他經濟體能否成功談判降低關稅，或金融市場及美國經濟的壓力是否迫使總統降低關稅」。

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