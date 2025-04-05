基隆新市政大樓公辦都更將公告招商 綠議員籲公開透明勿黑箱作業

基隆市政府將利用舊公車修理廠區以公辦都更方式興建新市政大樓。（資料照）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府計畫將舊的公車修理廠新建新市政大樓，基隆市政府秘書長方定安指出，「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」公開徵求投資者，採都更合建分回市府辦公空間，預計吸引民間投資金額51億元，近日將辦理招商說明會。

「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」採都更合建分回市府辦公空間，預計吸引民間投資金額51億元；民進黨議員鄭文婷呼籲，所有流程應全數揭露，不要黑箱作業。（基隆市議員鄭文婷提供）

民進黨市議員鄭文婷呼籲，所有流程應全數揭露，不要黑箱作業；市政府回應，將建置行政透明專區，定期公布細節，並成立廉政平台監督。

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「基隆市政府新市政大樓公辦都市更新」為基隆市政府的舊公車修理廠區，基地方正完整，位於基隆港東岸碼頭海景第一排，預計招商投資金額51億元，採公開評選實施者方式開發，希望透過新市府大樓的興建及商業機能的引進，帶動基隆港東岸廊道的串連發展，目前已辦理招商文件草案公開閱覽，預計今年第2季正式公告招商徵選實施者。

市府評估，如採自行興建方式推動，約需經費51億元，中央雖可補助3成經費，市府仍需自籌35億餘元，考量市府負債及未來有基隆捷運建設經費需求，決定採公私協力徵求投資者。

方定安表示，透過公辦都更方式與民間共同合作開發，市府提供土地，不須負擔興建經費，可分回市政大樓與公益設施，這是目前國家對公有土地採都更活化資產的方式，雙北與其他縣市亦有公辦都更案例。

市府說，未來預計興建2棟建築物，其中1棟為市府未來辦公廳舍，希望將分散各地的行政單位集中，地面層規畫開放空間及餐飲等公共服務機能進駐，另1棟則由投資人分回。

鄭文婷表示，市府宣稱「不需出資卻能分回建物」看似較划算，實則代價巨大，未來市府不僅不收權利金、也不收租金，甚至將永久喪失土地所有權。

鄭文婷認為，市府應公開此案所有資訊，並比照台北市政府做法，將相關資料完整揭露於市府官網，供市民查閱，不要黑箱作業。

基隆市政府副發言人張家馨回應，都市發展處、政風處及地檢署已合作成立廉政平台，秉持公平、公正、公開原則，也將建置行政透明專區，將細節定期對外公佈，歡迎市民與外界檢驗。

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