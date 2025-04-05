歐洲「3萬人小國」對美關稅僅10％ 吸引企業設點避稅

川普政府近期確認對聖馬力諾共和國實施僅10％的關稅。圖為聖馬力諾城鎮博爾戈馬焦雷。（圖擷自維基百科）

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府近期確認對聖馬力諾共和國（The Republic of San Marino）實施僅10％的關稅，此一關稅水平為華府對外國設定的最低稅率，遠低於對義大利及其他歐盟國家的20％，可能為該微型國家帶來潛在競爭優勢，吸引眾多企業的目光。

綜合《A2 CNN》等外媒報導，聖馬力諾共和國人口約3萬人、位於義大利半島的亞平寧山脈東北側，該國外交國務秘書貝卡里（Luca Beccari）4日證實該國被課徵10％關稅，並表示目前仍處於初步階段，正在密切觀察情勢發展。貝卡里說，「我們已透過美國駐佛羅倫斯領事館獲確認，聖馬力諾目前適用的美國關稅為10％。然這是單方面的決定，未來有可能發生變化。」

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報導分析，這項低關稅措施可能讓聖馬力諾成為進軍美國市場的跳板，部分企業正考慮在聖馬力諾設立營運據點，以利用這項優勢。該國已有數十間進出口公司因低稅制而設立總部。

近期更吸引來自義大利及其他歐盟國家的企業家詢問設立分支機構的可能性，尤其是出口導向、美國市場高度曝險的產業。聖馬力諾發展署暨商會主席切凱蒂（Denis Cecchetti）說，「我們有些驚訝，很多來電者低估設立公司的複雜性。我們正朝向以『聯盟』國家的身份加入歐盟，未來將更緊密地融入歐洲經濟體系。」

與此同時，聖馬力諾財政預算國務秘書加蒂（Marco Gatti）說，「我們正密切分析全球貿易動態及新關稅條件帶來的潛在影響，所有評估將以可持續性及對本國經濟的影響為優先考量。」聖馬利諾工業部長法布里法布里（Rossano Fabbri）指出，即使是特定且暫時性的機會，政府仍會務實面對，「我們的工業策略仍與歐盟結盟之路緊密相連，以確保可持續且結構性地進入共同市場，這對我們公司的成長與創新至關重要。」

不過，即便有關稅優惠，本地業者仍抱持謹慎態度。工業總會會長瓦吉尼（William Vagnini）認為，即使10％的關稅對企業而言也是一種負擔，且擔心若歐盟及義大利被課徵20％關稅，將對聖馬力諾主要貿易夥伴產生重大衝擊。

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