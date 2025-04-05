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拋「對等關稅」釀全球股災 川普喊：致富的好時機

2025/04/05 14:36

美國總統川普。（路透）美國總統川普。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布「對等關稅」政策後，全球股市哀鴻遍野，川普今在自己創設的社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示「這是一個致富好時機，比以往任何時候都要富有」，並堅稱政策永遠不會改變。

綜合外媒報導，美國股市週五（4日）再度崩盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，約6兆美元（約新台幣198兆元）市值蒸發，為史上最多的兩日跌幅紀錄，且自今年1月17日以來，美國股市市值已蒸發約9.6兆美元（約新台幣317兆元）。分析師警告，如果美國在未來幾天遭到重要貿易夥伴的報復，股市恐進一步下跌。

川普2日宣布對等關稅，對中國商品加徵34%對等關稅後，中方4日公告反擊，向原產於美國的所有進口商品對課34%的關稅。

川普在「真實社群」平台連續發文喊話「致眾多前來美國並投入大量資金的投資人，我的政策絕不會改變，現在是致富的好時機，比以往任何時候都富有」、「就業報告的數字遠高於預期的好，它已經發揮作用了，撐住！我們不能輸！」、「中國出錯招了，他們慌了，這是他們承受不起的事情」、「大企業根本不擔心關稅，因為他們知道他們會好好待在這裡」、「只有弱者害怕失敗」

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