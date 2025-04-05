晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅來襲！他喊快囤貨 外媒直擊美民眾搶買「這些產品」

2025/04/05 11:22

川普宣布對進口商品課徵全面關稅以來，經濟學家、分析師與外媒擔心接下來進口美國的商品關稅成本將大幅增加。示意圖。（歐新資料照）川普宣布對進口商品課徵全面關稅以來，經濟學家、分析師與外媒擔心接下來進口美國的商品關稅成本將大幅增加。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對進口商品課徵全面關稅以來，經濟學家、分析師與外媒擔心接下來進口美國的商品關稅成本將大幅增加，物價恐大幅上漲，促使許多美國人就開始瘋狂搶購所需商品，有民眾甚至花了約3000美元（約新台幣9.9萬），囤電子產品、汽車零件、園藝設備等居家用品。

億萬富豪、知名企業家與電視名人庫班（Mark Cuban），2日下午在社群平台Bluesky上向他的追隨者提出建議，大家應該開始囤積貨物。

庫班表示：「從牙膏到肥皂，凡是你有空間可以儲存的東西，都應該趁現在購買，在他們補貨前買起來。即使是美國製造的商品，他們也會抬高價格，然後怪罪到關稅上。」

《華爾街日報》指出，在超市和電子用品零售店內，有些顧客似乎已經聽從庫班的建議，推著滿載物品的購物車穿越停車場，不過有也有一些人則照常購買日常所需物品。

川普宣布關稅政策後，根據報導，22歲的美國大學生Cedar Roach立刻購買加拿大品牌Lululemon價格244美元的運動服，以及英國品牌House of Sunny要價150美元的毛衣。

Cedar Roach的男友麥肯錫（Sean MacKenzie）則跑出去買了一堆健力士（Guinness）啤酒裝滿冰箱。

50歲的美國民眾Noel Peguero聽到關稅消息後也立即採取行動。從2日晚上到3日早上，他約砸3000美元（約台幣10萬元）購買電子產品、汽車零件、園藝設備和其他居家用品。

他也分享，要拿到價值217美元（約新台幣7100元）的電視機是一次得來不易的勝利。他嘗試了在紐約幾間店去尋找，但得到的答案都是「該款產品缺貨」，而他打給皇后區的商店，得知「只剩下1件」，他趕緊拜託店員幫他留下。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財