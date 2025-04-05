川普關稅來襲！他喊快囤貨 外媒直擊美民眾搶買「這些產品」

川普宣布對進口商品課徵全面關稅以來，經濟學家、分析師與外媒擔心接下來進口美國的商品關稅成本將大幅增加。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對進口商品課徵全面關稅以來，經濟學家、分析師與外媒擔心接下來進口美國的商品關稅成本將大幅增加，物價恐大幅上漲，促使許多美國人就開始瘋狂搶購所需商品，有民眾甚至花了約3000美元（約新台幣9.9萬），囤電子產品、汽車零件、園藝設備等居家用品。

億萬富豪、知名企業家與電視名人庫班（Mark Cuban），2日下午在社群平台Bluesky上向他的追隨者提出建議，大家應該開始囤積貨物。

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庫班表示：「從牙膏到肥皂，凡是你有空間可以儲存的東西，都應該趁現在購買，在他們補貨前買起來。即使是美國製造的商品，他們也會抬高價格，然後怪罪到關稅上。」

《華爾街日報》指出，在超市和電子用品零售店內，有些顧客似乎已經聽從庫班的建議，推著滿載物品的購物車穿越停車場，不過有也有一些人則照常購買日常所需物品。

川普宣布關稅政策後，根據報導，22歲的美國大學生Cedar Roach立刻購買加拿大品牌Lululemon價格244美元的運動服，以及英國品牌House of Sunny要價150美元的毛衣。

Cedar Roach的男友麥肯錫（Sean MacKenzie）則跑出去買了一堆健力士（Guinness）啤酒裝滿冰箱。

50歲的美國民眾Noel Peguero聽到關稅消息後也立即採取行動。從2日晚上到3日早上，他約砸3000美元（約台幣10萬元）購買電子產品、汽車零件、園藝設備和其他居家用品。

他也分享，要拿到價值217美元（約新台幣7100元）的電視機是一次得來不易的勝利。他嘗試了在紐約幾間店去尋找，但得到的答案都是「該款產品缺貨」，而他打給皇后區的商店，得知「只剩下1件」，他趕緊拜託店員幫他留下。

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