川普關稅害到自己人！汽車大廠宣布裁員900人、2廠停工

受川普關稅波及，汽車大廠斯泰蘭蒂斯將在美國裁員900人，位於加拿大、墨西哥的2間廠區也會停工。圖為斯泰蘭蒂斯墨西哥組裝廠。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普祭出關稅大刀，國際汽車大廠「斯泰蘭蒂斯（Stellantis）」宣布將在美國5廠裁員900人，位於加拿大安大略省溫莎、墨西哥托盧卡的2間組裝廠也會停工。

據《路透》報導，斯泰蘭蒂斯美洲地區營運長菲洛薩（Antonio Filosa），在發送給員工的信件中透露公司正在評估關稅中長期影響，同時也會立即採取一些動作，包括停工和調整人力。

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斯泰蘭蒂斯溫莎廠約有4500名職員，主要生產克萊斯勒Pacifica、Voyager和道奇Charger Daytona車型，將在關稅影響下停工2週；負責組裝Jeep Compass、Wagoneer S的托盧卡廠則在本月暫停生產線。

白宮方面不願對斯泰蘭蒂斯裁員一事發表評論，不過，川普政府此前指稱美國人在短期內確實會遭受痛苦，但從長期來看這將對經濟有利，關稅最終會促進美國工業發展。

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