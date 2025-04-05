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散戶想抄底？不怕美股大崩盤 單日砸逾1500億進場「創10年最高」

2025/04/05 10:45

川普公布最新一輪關稅後，全球股市陷入恐慌。示意圖。（路透）川普公布最新一輪關稅後，全球股市陷入恐慌。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川普公布最新一輪關稅後，全球股市陷入恐慌，但摩根大通（JPMorgan Chase）週五（4日）發布報告指出，散戶投資人週四（3日）大舉進場，單日買進美股達47億美元（約新台幣1556億元），創下過去10年來最高紀錄。

《路透社》報導，摩根大通指出，這波「逢低買進」的操作，與2020年3月新冠疫情引發的股市拋售潮形成鮮明對比，顯示散戶對當前市場仍抱持一定信心。

在川普2日宣布關稅政策後，美股3日慘遭大屠殺，道瓊工業指數週四重摔1679.39點或3.98%，收40545.93點，創2020年6月以來最大單日跌幅；標準普爾500指數狂瀉274.45點或4.84%，收5396.52點。

那斯達克指數跌1050.44點或5.97%，收16550.61點，創2020年3月以來最大跌幅；費城半導體指數下跌427.07點或9.88%，收3893.69點。

緊接著週五（4日）美股持續崩跌，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，約6兆美元（約新台幣198兆元）市值蒸發，為史上最多的兩日跌幅紀錄，且自今年1月17日以來，美國股市市值已蒸發約9.6兆美元（約新台幣317兆元）。

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