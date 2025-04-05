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美徵收對等關稅 越南「零關稅」回應川普

2025/04/05 10:02

美國總統川普2日宣布向各國徵收「對等關稅」。（路透）美國總統川普2日宣布向各國徵收「對等關稅」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日宣布向各國徵收「對等關稅」，引發國際議論，隨後他也首度暗示，如果其他國家能提供一些「極佳、非凡的」（phenomenal）的東西，他對於降低關稅持開放態度，即各國似乎有望透過談判降低或解除美國高額關稅。

綜合媒體報導，根據美方圖表顯示，「對等關稅」趴數最高的達50%，其中但他後來也表示，要降低關稅可以談，但得提出夠驚人的交換條件。雖然有多國揚言報復，但也有一些國家開始釋出善意。

川普宣布對越南商品徵收高達46%的「對等關稅」後，越南股市週四（3日）應聲重挫，創下自2001年9月以來近24年來最大單日跌幅，終場收跌6.7%，週五（4日）持續下跌，跌幅一度近6%。

越南方面對此表態願意與美國展開雙邊貿易談判，並承諾一旦協議達成，將對美國商品實施零關稅政策

川普對此在Truth Social上發文，稱他與越南共產黨總書記蘇林的通話「非常富有成效」，並強調越南已展現出取消對美關稅的誠意，越南願意把對美關稅「降到零」。

柬埔寨部分則面臨49％高額關稅，但據悉，4日總理洪馬內也致函川普，表示柬埔寨目前的關稅實務上限為35%，「為展現我們的誠意，並本著加強雙邊貿易關係的精神，柬埔寨承諾將推動進口美國商品，立即將19個產品類別的關稅，從最高35%降低至5%。」

洪馬內重申，柬方將繼續本著建設性與務實精神，與美方保持溝通，以深化雙邊貿易關係，使兩國人民分享實質合作成果。

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