晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股還沒跌完？連2天崩盤創史上最慘 川普上任來市值蒸發「這麼多」

2025/04/05 09:27

美國股市4日再度崩盤。（彭博資料照）美國股市4日再度崩盤。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市週五（4日）再度崩盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，約6兆美元（約新台幣198兆元）市值蒸發，為史上最多的兩日跌幅紀錄，且自今年1月17日以來，美國股市市值已蒸發約9.6兆美元（約新台幣317兆元）。分析師警告，如果美國在未來幾天遭到重要貿易夥伴的報復，股市恐進一步下跌。

綜合媒體報導，在這之前，市場最大的兩日回檔幅度為4.4兆美元（約新台幣145兆元），即截至2020年3月12日的兩天內。

2日川普宣布新一波關稅政策，儘管新關稅政策引發美國與全球市場劇烈震盪，但川普在4日還是在社群平台發文堅稱「我的政策永遠不會改變」，又說現在就是「致富好時機」。

但問題是，許多華爾街人士預測這將帶來嚴重的經濟後果，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示：「市場發出了非常明確的信息。股票、債券、石油和美元都發出了這樣的信息。」「突然之間，人們開始真正擔心經濟衰退。」

《美聯社》指出，展望未來的核心問題是，貿易戰是否會導致全球經濟衰退？如果是這樣，股價可能會比現在下跌更多。

分析師警告稱，如果外國政府採取報復措施，或新數據顯示關稅生效後經濟基礎薄弱，股市暴跌可能還會持續。

避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）投資策略長佩特森（Rebecca Patterson）表示：「如果我們在未來幾天遭到重要貿易夥伴的報復，特別是在規模上，這可能會導致股市進一步下跌。」

此外據《Market Watch》報導，道瓊斯市場數據公司的數據顯示，自今年1月17日（川普宣誓就職並開始第2任期前的那個星期五）以來，美國股市市值已蒸發約9.6兆美元。

摩根大通分析師近日發布了標題為「將會有血腥屠殺」的研究報告，指出將白宮貿易政策導致全球經濟衰退的可能性提高到60%，高於先前的40%，並指出關稅衝擊可能導緻今年美國經濟成長下降兩個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財