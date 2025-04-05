美股還沒跌完？連2天崩盤創史上最慘 川普上任來市值蒸發「這麼多」

美國股市4日再度崩盤。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市週五（4日）再度崩盤，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，約6兆美元（約新台幣198兆元）市值蒸發，為史上最多的兩日跌幅紀錄，且自今年1月17日以來，美國股市市值已蒸發約9.6兆美元（約新台幣317兆元）。分析師警告，如果美國在未來幾天遭到重要貿易夥伴的報復，股市恐進一步下跌。

綜合媒體報導，在這之前，市場最大的兩日回檔幅度為4.4兆美元（約新台幣145兆元），即截至2020年3月12日的兩天內。

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2日川普宣布新一波關稅政策，儘管新關稅政策引發美國與全球市場劇烈震盪，但川普在4日還是在社群平台發文堅稱「我的政策永遠不會改變」，又說現在就是「致富好時機」。

但問題是，許多華爾街人士預測這將帶來嚴重的經濟後果，安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示：「市場發出了非常明確的信息。股票、債券、石油和美元都發出了這樣的信息。」「突然之間，人們開始真正擔心經濟衰退。」

《美聯社》指出，展望未來的核心問題是，貿易戰是否會導致全球經濟衰退？如果是這樣，股價可能會比現在下跌更多。

分析師警告稱，如果外國政府採取報復措施，或新數據顯示關稅生效後經濟基礎薄弱，股市暴跌可能還會持續。

避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）投資策略長佩特森（Rebecca Patterson）表示：「如果我們在未來幾天遭到重要貿易夥伴的報復，特別是在規模上，這可能會導致股市進一步下跌。」

此外據《Market Watch》報導，道瓊斯市場數據公司的數據顯示，自今年1月17日（川普宣誓就職並開始第2任期前的那個星期五）以來，美國股市市值已蒸發約9.6兆美元。

摩根大通分析師近日發布了標題為「將會有血腥屠殺」的研究報告，指出將白宮貿易政策導致全球經濟衰退的可能性提高到60%，高於先前的40%，並指出關稅衝擊可能導緻今年美國經濟成長下降兩個百分點。

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