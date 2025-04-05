巴菲特支持川普關稅？波克夏駁斥：社群媒體謠言都是假的

近日網路流傳，「股神」巴菲特力挺川普的經濟操作，連川普也轉發影片，但由巴菲特執掌的波克夏公司於當地時間週五也發布聲明駁斥。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日公布對等關稅，全球股市哀鴻遍野，不過近日網路流傳，「股神」巴菲特力挺川普的經濟操作，連川普也轉發影片，但由巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）於當地時間週五發布聲明駁斥，澄清網路流傳的說法「全部都是假的」。

網路社群流傳，川普正在刻意讓股市下跌，目的是逼迫聯準會（Federal Reserve）降息，網傳影片甚至提到，「這就是為什麼巴菲特剛說，川普做出的是他50年來看過最棒的經濟決策。」

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在網路流傳之餘，連川普也在Truth Social上轉發影片，但對此波克夏公司也發出澄清聲明，指目前在社交媒體平台（包含X、TikTok、臉書等）上流傳、有關巴菲特的言論「完全不實」。巴菲特在接受媒體訪問時也親自表態，強調目前外界流傳的這類假訊息，必須立刻澄清。

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