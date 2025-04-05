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不只美股崩盤！黃金也跌慘了

2025/04/05 08:13

黃金價格下挫。（歐新資料照）黃金價格下挫。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（4日）美國股市崩盤，黃金價格也跟著下挫近3%，使本週週線由紅翻黑，在中國宣布對美國新關稅的回敬措施後，金融市場普遍崩跌，迫使投資人變賣黃金部位以彌補在其他資產市場的虧損。

紐約黃金期貨下跌2.8%至每盎司3035.40美元；黃金現貨價下跌2.9%至每盎司3024.2美元，盤中曾跌至3015.29美元，現貨黃金本週累計下跌1.9%，本週四曾創下每盎司3167.57美元的歷史紀錄高價。

《路透》報導，全球股市連續第2天下挫，標普500、那斯達克綜合指數都下跌約5%。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper說，黃金通常被視為流動資產，可用於其他資產的保證金要求，因此在這種風險事件發生後，黃金被拋售並非罕見，「黃金的表現和歷史趨勢相吻合」。

週五（4日）中國傍晚宣布，4月10日起對美國輸往中國的貨品加徵34%關稅，作為對美國總統川普「對等關稅」的反制。

黃金今年來仍上漲15.3%，靠的是強勁的央行買盤，並發揮經濟和地緣政治不確定性中的資金避風港魅力。

研究機構City Index資深市場分析師辛普森（Matt Simpson）說，金價雖有波動，但對很多投資人來說依然是避險去處。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，川普的新關稅「比預期大」，其可能引發的通膨上升、成長趨緩等經濟後果，也可能比預期大。

美元指數（DXY）上漲0.7%，當美元升值，黃金對持有外幣的買家自然變貴了。

美國週五公布的非農就業報告優於預期，是另1個打擊金價的原因，Allegiance Gold營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）認為，非農就業數據有助於 Fed 延後降息。黃金通常在低利率環境中表現良好。

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