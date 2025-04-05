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指川普關稅「衝著中國」 謝金河：台灣產業到哪設廠都逃不過風暴

2025/04/05 08:38

美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅，中國也不甘示弱反擊，同樣也宣布對美國進口商品加徵34%關稅。（資料照，美聯社）美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅，中國也不甘示弱反擊，同樣也宣布對美國進口商品加徵34%關稅。（資料照，美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅，中國也不甘示弱反擊，同樣也宣布對美國進口商品加徵34%關稅。財信傳媒董事長謝金河指出，其實這場關稅大戰只有兩個主角，其他都是陪榜，並指這次和中國依存度愈高的國家都難逃重稅，不過中國也有能力「以牙還牙」，而在中國的霸凌下，台灣的產業很少能享受低關稅優惠，只能逐水草而居，現在才發現到哪裡設廠都逃不過關稅大刀。

謝金河在臉書發文指出，川普關稅大刀揮下去，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）恐嚇：誰反擊，只會課更多稅！連日本首相石破茂都只能回應日本是全世界投資美國最多的國家，他對於日本被課稅也感到滿腹委屈。台灣由卓榮泰院長率內閣團隊提出880億補貼方案，看起來也沒有切到核心。

謝金河認為，也許台灣應清理出來，哪些產業對美國有高的關稅壁壘？並且具體提出改善措施。還有平衡貿易逆差的擴大對美國的採購方案，並著手赴美談判！

謝金河表示，其實這場關稅大戰只有兩個主角，其他都是陪榜，甚至是可以商量的，像加、墨都經常高高舉起，又放下。這次川普宣布對中國開徵34%關稅，次日中國立刻還以顏色，也宣布對美國課34%關稅，首當其衝的是在中國擁有廣大市場的APPLE、Nike等知名品牌產品。

謝金河指出，現在中國還手了，川普接下來如何接招？這是接下來的世界大事。他也提到，中國的經濟體在1985年全球排名第9，規模只有3066億美元，隨著鄧小平改革開放，到1990年中國成為世界工廠，統計從1974到1990年，中國只有5年順差，有12年是逆差，但從1990年後，中國只有1993年出現逆差，到2001年中國加入WTO，到2005年，中國的順差首度超過1000億美元。

謝金河說，此後中國搖身變成世界最大出口國，也成為世界第二大經濟體，從2017年起，中國開始向美國叫板，這次川普揮大刀，當然是衝著中國來的。

謝金河也提到，這次「中國加一」的國家全遭重稅伺候，亞洲的柬埔寨、寮國、緬甸、和中國依存度愈高的國家都難逃重稅。非洲的南非、賴索托、馬達加斯加、波扎那也是重稅。這次川普幾乎是天羅地網要把中國洗產地的國家一網打盡。

謝金河也指出，不過中國已非1985年的吳下阿蒙，川普大刀砍下，中國也有能力「以牙還牙」。且川普大刀亂砍，對給助力的盟友也下手不留情，對此謝金河也直言「這一輪是不是會像川普所言：手術完成，股市會大漲！恐怕沒有那麼樂觀」。

謝金河在文末提到，在中國的霸凌下，台灣的產業很少能享受低關稅優惠，只能逐水草而居，現在才發現到哪裡設廠都逃不過關稅大刀！這場風暴尚在激盪中，震央尚未結束！

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