晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普關稅恐再引發美中貿易大戰 矢板明夫給台灣3建議

2025/04/05 08:26

矢板明夫指出，美國總統川普推動的全球貿易政策中，台灣被增加了32%的關稅，這無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。（路透）矢板明夫指出，美國總統川普推動的全球貿易政策中，台灣被增加了32%的關稅，這無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對全球各國徵收「對等關稅」，引發國際議論，資深媒體人矢板明夫指出，台灣應該從中尋找應對的策略，他也為此提出3點建議，包含降低關稅、多從美國進口一些商品、加速傳統產業向高科技產業的轉型等。

矢板明夫在臉書發文指出，在川普總統推動的全球貿易政策中，台灣被增加了32%的關稅，這無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。

矢板明夫表示，首先，可以正視一些有利的因素。目前台灣最具競爭力的產業「半導體」暫時並未受到關稅的影響，即使以後有追加，但考慮到台灣不存在強有力的競爭對手，所受的打擊也是有限的。

矢板明夫也指出，美國這次增加關稅，是基於統一的計算方式，而非川普總統個人的主觀決定。這讓我們能夠清晰地識別當前的挑戰，就好像台灣正面臨著大學聯考，雖然考題的難度比起以前有所上升，但所有考生都面臨著同樣的壓力。只要找到考題的特點，準備得當，依然有機會取得理想的成績。

矢板明夫為此也提出3點給台灣的建議，其一為「降低關稅」，促進美國產品進口到台灣。比如說汽車。他剛到台灣時打算買一輛汽車代步，但他聽到喜歡的一款日本車的價格時被嚇了一跳，並指大部分台灣人都喜歡開外國車。高關稅導致汽車的高價格，吃虧的實際上是台灣的消費者。

其二，他建議多從美國進口一些商品，尤其是能源。因為台灣每年都需要進口很多的石油和天然氣，索性多從美國買。減少一些貿易順差，再和美國談判，爭取把關稅降下來。

其三，加速傳統產業向高科技產業的轉型。這次被加徵關稅的很多傳統產業，即使沒有這次美國的高關稅，早晚也會被中國、東南亞和印度淘汰。不如藉這個機會政府加大補助，讓這些傳統產業早日轉型，也可以幫助提升台灣整體的競爭力。

矢板明夫也提到，川普總統在發表關稅名單的時候，是把台灣當作一個國家（country）的。就憑這一點，就值得給川普總統鼓掌。

矢板明夫說，過去的美國，經常看中國的臉色，但這次很明顯，川普總統最主要針對的就是中國。中國這次被加徵關稅之後，經濟狀況雪上加霜，還宣布要報復美國。他在文末也強調「美中貿易大戰2.0就要開打了。只有堅定站在美國這一邊，台灣才有出路」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財