川普關稅恐再引發美中貿易大戰 矢板明夫給台灣3建議

矢板明夫指出，美國總統川普推動的全球貿易政策中，台灣被增加了32%的關稅，這無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對全球各國徵收「對等關稅」，引發國際議論，資深媒體人矢板明夫指出，台灣應該從中尋找應對的策略，他也為此提出3點建議，包含降低關稅、多從美國進口一些商品、加速傳統產業向高科技產業的轉型等。

矢板明夫在臉書發文指出，在川普總統推動的全球貿易政策中，台灣被增加了32%的關稅，這無疑對台灣的經濟發展帶來了壓力。但是事情已經發生，做為台灣，應該從中尋找應對的策略，以便在新的遊戲規則下，持續前行。

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矢板明夫表示，首先，可以正視一些有利的因素。目前台灣最具競爭力的產業「半導體」暫時並未受到關稅的影響，即使以後有追加，但考慮到台灣不存在強有力的競爭對手，所受的打擊也是有限的。

矢板明夫也指出，美國這次增加關稅，是基於統一的計算方式，而非川普總統個人的主觀決定。這讓我們能夠清晰地識別當前的挑戰，就好像台灣正面臨著大學聯考，雖然考題的難度比起以前有所上升，但所有考生都面臨著同樣的壓力。只要找到考題的特點，準備得當，依然有機會取得理想的成績。

矢板明夫為此也提出3點給台灣的建議，其一為「降低關稅」，促進美國產品進口到台灣。比如說汽車。他剛到台灣時打算買一輛汽車代步，但他聽到喜歡的一款日本車的價格時被嚇了一跳，並指大部分台灣人都喜歡開外國車。高關稅導致汽車的高價格，吃虧的實際上是台灣的消費者。

其二，他建議多從美國進口一些商品，尤其是能源。因為台灣每年都需要進口很多的石油和天然氣，索性多從美國買。減少一些貿易順差，再和美國談判，爭取把關稅降下來。

其三，加速傳統產業向高科技產業的轉型。這次被加徵關稅的很多傳統產業，即使沒有這次美國的高關稅，早晚也會被中國、東南亞和印度淘汰。不如藉這個機會政府加大補助，讓這些傳統產業早日轉型，也可以幫助提升台灣整體的競爭力。

矢板明夫也提到，川普總統在發表關稅名單的時候，是把台灣當作一個國家（country）的。就憑這一點，就值得給川普總統鼓掌。

矢板明夫說，過去的美國，經常看中國的臉色，但這次很明顯，川普總統最主要針對的就是中國。中國這次被加徵關稅之後，經濟狀況雪上加霜，還宣布要報復美國。他在文末也強調「美中貿易大戰2.0就要開打了。只有堅定站在美國這一邊，台灣才有出路」。

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