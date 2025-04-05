中國報復川普關稅！美股再遭血洗 道瓊狂殺2231點

週五道瓊指數下殺2231點。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國對美國商品徵收新關稅進行報復，美股股市再遭重創，也引發投資人對川普所引起的全球貿易戰導致經濟衰退的擔憂加劇。道瓊工業指數繼週四下跌1679點之後，週五繼續暴跌2231.07點，跌幅5.5%，為2020年6月疫情期間以來的最大跌幅。標普500指數週四下跌4.84%，週五再跌5.97%，為2020年3月以來最大跌幅，標普500指數已較近期高點下跌逾17%，市值在短短兩天內暴跌5兆美元。那斯達克指數週四下跌近6%，週五下跌5.82%，進入熊市。費城半導體指數跌幅達7.6%，台積電ADR重挫6.72%，收在146.80美元。

綜合外媒報導，週五科技股領跌，iPhone製造商蘋果的股票暴跌7.29%，本週累計跌幅達13%。人工智慧領頭羊輝達下跌7.36%，而電動車商特斯拉下跌10.42%，這三家公司在中國的業務都很龐大，是受北京報復性關稅打擊最嚴重的公司之一。除科​​技股之外，波音和開拓重工兩家公司都是對中國出口量最大的企業，領跌道瓊指數，分別下跌9.49%和近6%。

請繼續往下閱讀...

中國商務部週五表示，將對所有美國產品徵收34%的關稅，令原本希望各國在採取報復措施之前先與川普談判的投資者感到失望。市場對川普關稅舉措強烈反對，川普態度則似乎十分堅定，他於週五在Truth Social上發文表示，他的「政策永遠不會改變」。

道瓊工業指數下跌2231.07點或5.5%，收38314.86點。

那斯達克指數下跌962.82點或5.82%，收15587.79點。

S&P 500 指數下跌322.44點或5.97%，收5074.08點。

費城半導體指數下跌296.03點或7.6%，收3597.66點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法