金價雪崩陷3000美元保衛戰該逃命嗎？專家給出一致看法

週五（4日）金價慘遭大屠殺，盤中現貨每盎司從高點暴跌120美元，觸及3016.17美元，跌逾3%，陷3000美元保衛戰。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國宣佈對美實施34%反制關稅後，全球金融市場風險情緒驟升，投資者拋售黃金，以應對其他資產類別的追加保證金通知，週五（4日）金價慘遭大屠殺，盤中現貨每盎司從高點暴跌120美元，觸及3016.17美元，跌逾3%，陷3000美元保衛戰，不過，專家一致認為，在中美貿易戰升級、全球衰退憂慮未消，黃金作為戰略避險資產的價值依然被看好，渣打銀行預計第2季將達3300美元再刷新高。

外媒報導，中國財政部週五宣佈，自4月10日起對所有美國產品加徵34%關稅，作為對川普本週大規模「對等關稅」措施的回應。

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受消息影響，全球股市連續第2日大幅下跌，市場對全球衰退的擔憂快速升溫，避險資金出現短線獲利了結。

黃金在投資者拋售下，現貨價格出現暴跌，一度觸及3016.17美元，日內重挫120美元，截至美東時間14點11分，報3023.74美元，跌90.4美元，或2.9%。

分析師指出，黃金下挫主要是由於全球股市劇烈調整引發的流動性壓力和資產平衡需求，部分投資者出售黃金部位，以彌補股票和其他資產的虧損。

儘管金價短期受壓，渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper仍維持看漲預期，並指出，在當前的避險環境下，我們仍看到金價存在進一步上漲空間，我們預計2季度價格將再次刷新歷史高位，目標價為3300美元。

專家表示，美國勞工部公佈數據顯示，3月非農就業人數新增22.8萬人，遠高於路透調查預期的13.5萬人，失業率為4.2%，略高於預期的4.1%。

儘管短期內黃金受制於市場流動性壓力與降息時點推遲預期，但中美貿易戰升級、全球衰退憂慮未消，黃金作為戰略避險資產的價值依然被看好。若聯準會年中開啓降息週期，加之地緣政治與通膨風險疊加，黃金2季度再創新高的可能性依然存在。市場短期震盪，或正為多頭提供新的入場機會。

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