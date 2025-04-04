美中關稅戰互打 小摩：今年全球衰退機率升至60％

美中貿易戰升級，加劇全球衰退風險。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國總統川普宣佈全面的新關稅措施後，經濟焦慮席捲華爾街，而在中國宣佈對美國產品加徵34％對等關稅後，全球股市拋售加劇，伯恩森集團投資長伯恩森（David Bahnsen）說，「若目前的關稅政策持續，第2或第3季衰退是非常有可能，市場也將陷入熊市」。

摩根大通（小摩）將今年全球衰退機率從40％調升至60％，小摩首席經濟學家卡斯曼（Bruce Kasman）報告說，「川普高關稅的效應可能透過報復、美國企業信心下滑，以及供應鏈干擾而加大」。

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穆迪分析也將衰退預期從15％上調至40％，其經濟學家贊迪（Mark Zandi）指出，貿易戰升溫以及政府削減支出，使全球衰退機率大幅上升，他強調，對進口汽車與零組件徵收25％關稅與貿易夥伴的報復性措施，都是衰退風險的關鍵因素。

中國4日宣佈在美國對等關稅9日生效翌日，也對美國產品課徵34％關稅。法國總統馬克宏亦敦促企業暫停在美國的投資。美國總統川普4日發文批評中國的反擊「這招錯了，他們慌了；這是他們最承擔不起的」。

投資管理公司普徠仕分析師伯格（Scott Berg）說，「從現在起，必須密切關注報復，並尋找談判的跡象」。

瑞銀全球財富管理下調美國股市評級至中性，並將標普500年底目標價下降近10％，該機構說，關稅將拖累美國與全球經濟成長，導致市場陷入一段長時期波動。

智慧樹股市策略師古普塔（Aneeka Gupta）認為，「唯一讓拋售減少的方式是出現談判或川普撤回部份關稅，但目前這看似不太可能」。

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