美就業優於預期 市場押注6月起降息4次

市場押注今年聯準會可能降息4次，甚至5次。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞公佈4日公佈，3月新增非農就業22.8萬人，從2月修正後的11.7萬人上升，並優於道瓊預期的14萬人，顯示美國的勞動市場仍然穩定。不過，失業率上升至4.2％，高於預期的4.1％。

報告顯示，3月平均時薪月增0.3％，符合經濟學家預期，年增3.8％，低於預期的4％，並創2024年7月以來最低增幅，每週平均工時34.2小時。

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該報告公佈的時機，正值美國總統川普的關稅新措施使全球貿易戰恐慌加劇之際。勞動市場指標雖顯示美國的就業狀況仍持穩，但關稅措施可能升高企業在評估貿易戰局面時，暫停招聘的可能性。

信安環球投資首席全球策略師沙赫（Seema Shah）說，「市場需要這樣的數據，人人都知道經濟疲軟即將到來，至少我們可以放心勞動市場在進入此政策驅動的衝擊時，狀況穩健，因此放緩應該不會過度劇烈」。

高盛資產管理多重資產固定收益主管羅斯納（Lindsay Rosner）也指出，「優於預期的就業報告有助於緩解美國勞動市場可能立即疲軟的疑慮，然而相關數據已成配菜，因為市場僅聚焦於主菜：關稅」。

路透報導，在該份優於預期的就業報告後，聯準會（Fed）可能等到6月才開始降息，因為該報告緩解了川普對全球進口產品課徵關稅，將如何影響就業市場的疑慮。

不過，由於投資人對貿易戰升高，進而使經濟成長大幅放緩的恐懼加劇，市場押注今年底前聯準會將降息4次，每次0.25個百分點，甚至降息第5次。傑富瑞經濟學家西蒙斯說，聯準會官員一再表示他們將抱持耐心，「相關數據可能讓他們持續落實耐心」。

高盛目前預期，今年底核心通膨將上升至3.5％，高於先前預期的3％。高關稅預料將推升消費價格。高盛警告，「高關稅可能使消費危機升高，衝擊通膨調整後的所得」。資本市場證券也推測，如果川普的高關稅不變，今年底核心消費者物價指數（CPI）可能從2月的年增3.1％上升至4.5％。

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