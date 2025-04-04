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美中貿易戰升級 美股聞訊狂瀉 道瓊摜破4萬點大關

2025/04/04 21:45

美股連續第二日崩跌。（法新社）美股連續第二日崩跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國4 日 宣布，自 4 月 10 日起將對所有進口自美國的商品徵收 34% 的關稅，並將16美企列出口管制名單、11家列入不可靠實體清單，也對七種稀土相關物品實施出口管制。美中貿易戰升級，美股聞訊大跳水，道瓊開盤下殺1200點，直接摜破4萬點大關。

美國在當地時間2日宣布對中國加徵34%對等關稅，引發中國不滿。中國4日出招反制，除了宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，中國商務部還將16家美國實體列入出口管制名單、11家美國企業被列入不可靠實體清單，以及要在世貿組織就美方「對等關稅」提起訴訟。

同時，中國也對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7種稀土相關物項實施出口管制措施，並於發佈之日起正式實施。

美中貿易戰升級後，美股連續第二日崩跌，道瓊繼4月3日下跌 1679點之後，4日早盤再度重摔1000點。

台北時間4日晚間9點42分，道瓊大跌1200點，跌破4萬點大關，暫報39345點，那斯達克跌609點，暫報15941點，標普500跌179點，暫報5217點。

科技股也持續走跌， iPhone 製造商蘋果的股價早盤下跌超過3%，人工智慧領頭羊輝達下跌5%，特斯拉下跌6%，這三家公司在中國的業務都很大，而且是受北京報復性關稅打擊最嚴重的公司之一。

受到股票市場恐慌性拋售衝擊，投資人紛紛湧入債券市場避險，導致債券價格上漲、殖利率下跌（債券價格與殖利率呈反方向變動），10 年期美國公債殖利率週五回落至 4% 以下。

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