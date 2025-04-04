晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美國關稅衝擊》財部拉高節能、AI設備支出上限至20億

2025/04/04 20:53

財政部與經濟部修正產業創新條例第10條之1，新增AI、節能減碳項目，拉高支出上限由10億元至20億元。（圖取自行政院直播）財政部與經濟部修正產業創新條例第10條之1，新增AI、節能減碳項目，拉高支出上限由10億元至20億元。（圖取自行政院直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國關稅衝擊，為擴大租稅優惠的抵減適用，財政部與經濟部修正產業創新條例第10條之1（產創10-1），新增AI（人工智慧）、節能減碳項目，拉高支出上限由10億元至20億元，目前修正案已送至立法院審議。

財政部長莊翠雲指出，行政院已提出產創條例修正案，送請立法院審議中，這次修正有兩大重點，一是因應產業數位與淨零的雙軸轉型趨勢，產創10-1適用範圍新增AI、節能減碳投資項目，支出上限由10億元提高至20億元，並延長落日至2029年12月31日。

另一是鼓勵資金挹注新創事業，莊翠雲指出，產創條例23-2將適用優惠的出資額門檻，由3億元調降至1.5億元，並調高新創事業的比例門檻。

此外，產創23-2則要放寬新創事業成立標準至未滿5年，調降投資門檻為50萬元並延長持股年間為3年，提高減除限額為最高500萬元，

莊翠雲表示，上述修正案已送至立法院審議，希望能盡快完成立法程序，以擴大租稅優惠適用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財