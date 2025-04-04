美國關稅衝擊》財部拉高節能、AI設備支出上限至20億

財政部與經濟部修正產業創新條例第10條之1，新增AI、節能減碳項目，拉高支出上限由10億元至20億元。（圖取自行政院直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國關稅衝擊，為擴大租稅優惠的抵減適用，財政部與經濟部修正產業創新條例第10條之1（產創10-1），新增AI（人工智慧）、節能減碳項目，拉高支出上限由10億元至20億元，目前修正案已送至立法院審議。

財政部長莊翠雲指出，行政院已提出產創條例修正案，送請立法院審議中，這次修正有兩大重點，一是因應產業數位與淨零的雙軸轉型趨勢，產創10-1適用範圍新增AI、節能減碳投資項目，支出上限由10億元提高至20億元，並延長落日至2029年12月31日。

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另一是鼓勵資金挹注新創事業，莊翠雲指出，產創條例23-2將適用優惠的出資額門檻，由3億元調降至1.5億元，並調高新創事業的比例門檻。

此外，產創23-2則要放寬新創事業成立標準至未滿5年，調降投資門檻為50萬元並延長持股年間為3年，提高減除限額為最高500萬元，

莊翠雲表示，上述修正案已送至立法院審議，希望能盡快完成立法程序，以擴大租稅優惠適用。

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