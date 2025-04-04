中國反擊了！16美企列出口管制名單、11家列入不可靠實體清單

中國反制川普的關稅戰，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國在當地時間2日宣布對中國加徵34%對等關稅，此舉引發中國不滿。中國4日出招反制，除了宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，中國商務部還針對稀土實施出口管制、16家美國實體列入出口管制名單、11家美國企業被列入不可靠實體清單，以及要在世貿組織就美方「對等關稅」提起訴訟。

根據中媒報導，中國商務部、海關總署發佈公告，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施，並於發佈之日起正式實施。中國商務部指，此次中國政府實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。相關物資具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。

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中國商務部亦對16家美國實體列入出口管制，聲稱為維護國家安全與利益，履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，商務部發佈公告決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。

中國商務部商務部也將11家美國企業列入不可靠實體清單，包含斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）等。

此外，中國國務院關稅稅則委員會也在4日發布公告表示，2025年4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」。美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

公告指出，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的進口商品加徵關稅。

相關事項如下：

1、對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

2、現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

3、2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

中國商務部新聞發言人表示，美東時間4月2日，美方宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，中方已在世貿組織爭端解決機制起訴美方。

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