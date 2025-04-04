晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國反擊了！16美企列出口管制名單、11家列入不可靠實體清單

2025/04/04 19:15

中國反制川普的關稅戰，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（資料照，路透）中國反制川普的關稅戰，宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國在當地時間2日宣布對中國加徵34%對等關稅，此舉引發中國不滿。中國4日出招反制，除了宣布對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，中國商務部還針對稀土實施出口管制、16家美國實體列入出口管制名單、11家美國企業被列入不可靠實體清單，以及要在世貿組織就美方「對等關稅」提起訴訟。

根據中媒報導，中國商務部、海關總署發佈公告，對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施，並於發佈之日起正式實施。中國商務部指，此次中國政府實施出口管制，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。相關物資具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。

中國商務部亦對16家美國實體列入出口管制，聲稱為維護國家安全與利益，履行防擴散等國際義務，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，商務部發佈公告決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。

中國商務部商務部也將11家美國企業列入不可靠實體清單，包含斯凱迪奧公司（Skydio Inc.）、BRINC無人機公司（BRINC Drones, Inc.）等。

此外，中國國務院關稅稅則委員會也在4日發布公告表示，2025年4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」。美方做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

公告指出，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時01分起，對原產於美國的進口商品加徵關稅。

相關事項如下：

1、對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

2、現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

3、2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

中國商務部新聞發言人表示，美東時間4月2日，美方宣布對包括中國在內的所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，中方已在世貿組織爭端解決機制起訴美方。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財