救英特爾只有1種方法？分析師曝台積須握控制權否則白搭

天風國際證券分析師郭明錤認為，若要台積電協助英特爾提高產量，成功關鍵取決於台積電是否能夠確保對英特爾的管理控制權並實施其管理模式，否則失敗機率很高。（彭博，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《The Information》披露，英特爾初步同意與台積電成立合資企業，營運英特爾的代工業務。英特爾與其他美國企業持股過半，台積電持股20%。對此，天風國際證券分析師郭明錤認為，若要台積電協助英特爾提高產量，無論哪種合作形式，成功關鍵都取決於台積電是否能夠確保對英特爾的管理控制權，並實施其管理模式，否則只是耗時耗力的工作，且失敗機率很高。

郭明錤4日在社群平台X發文稱，市場有關台積電以某種形式協助英特爾的傳言，似乎可能會持續下去。台積電在先進節點（生產良率）的優勢源自於一系列複雜的因素，包括員工管理、組織文化、設備和材料採購、專利和技術路線圖規劃、市場情報、客製化服務等等，而不是透過設備採購或技術轉移就能輕易複製的。

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他說，如果台積電要幫助英特爾提高產量，無論是透過諮詢、股權投資、合資或其他方式，成功都取決於台積電是否能夠確保對英特爾的管理控制權並實施其管理模式。如果沒有這一點，這只是一項耗時且耗力的工作，而且失敗的機率很高。

郭明錤強調，自己並不是說台積電的管理是代工產業唯一成功的方法。然而，台積電只懂得自己的管理方法，而這種方法已經被證明是成功的。

因此，若美國政府要求台積電提升英特爾的良率，提案團隊必須確保三件事：

1、台積電能否擁有英特爾的管理控制權？

2、如果台積電能夠掌握經營控制權，組織轉型絕非易事。是否可以接受一定程度的失敗，是否需要等待一段時間才能看到結果（這可能比台積電在美國擴張的速度更慢）？

3、如果台積電不能對英特爾進行管理控制，那麼失敗的機率極高。提議團隊能否承擔失敗的責任？

郭明錤直言，如果只是走個程序代表有做事，並接受在川普任內可能沒有成果，就可忽略以上分析。

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