日股從峰值跌掉20％ 日相石破茂：美國關稅是「國安危機」

川普對日本祭出對等關稅，日首相（左）認為是國安危機。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美東時間2日宣布新關稅，其中對日本課徵24%關稅，造成日本股市連日狂瀉，週跌幅來到9%，創下五年來最大單週跌幅。日本首相石破茂4日表示，川普政府對日本商品祭出關稅措施，堪稱是「國家危機」，將召開跨黨派會談，商討如何減輕衝擊。

川普2日宣布關稅措施，亞股成為第一輪苦主，日經指數3日盤中狂殺1623.87點，終場收斂跌幅，下跌989.94點，收34735.93點，失守35000點。4日續跌955.35點，收33780.58點。

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路透統計，日經指數本週跌幅達9%，為2020年3月以來的最大單週跌幅。該指數較去年 7 月的峰值下跌 20%，根據市場定義，意味著日股跌入熊市。

對於關稅的衝擊，日本首相石破茂4日在國會說，這些關稅可說是國家危機，政府正盡力與各方合作，以減輕衝擊。他還要求與川普政府磋商時，要「冷靜」應對。

石破茂強調，如果有必要的話，希望以適當的方式直接對川普總統展開對話，並表達與川普會談的意願。

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