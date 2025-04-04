晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日股從峰值跌掉20％ 日相石破茂：美國關稅是「國安危機」

2025/04/04 18:03

川普對日本祭出對等關稅，日首相（左）認為是國安危機。（美聯社資料照）川普對日本祭出對等關稅，日首相（左）認為是國安危機。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美東時間2日宣布新關稅，其中對日本課徵24%關稅，造成日本股市連日狂瀉，週跌幅來到9%，創下五年來最大單週跌幅。日本首相石破茂4日表示，川普政府對日本商品祭出關稅措施，堪稱是「國家危機」，將召開跨黨派會談，商討如何減輕衝擊。

川普2日宣布關稅措施，亞股成為第一輪苦主，日經指數3日盤中狂殺1623.87點，終場收斂跌幅，下跌989.94點，收34735.93點，失守35000點。4日續跌955.35點，收33780.58點。

路透統計，日經指數本週跌幅達9%，為2020年3月以來的最大單週跌幅。該指數較去年 7 月的峰值下跌 20%，根據市場定義，意味著日股跌入熊市。

對於關稅的衝擊，日本首相石破茂4日在國會說，這些關稅可說是國家危機，政府正盡力與各方合作，以減輕衝擊。他還要求與川普政府磋商時，要「冷靜」應對。

石破茂強調，如果有必要的話，希望以適當的方式直接對川普總統展開對話，並表達與川普會談的意願。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財