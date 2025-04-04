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因應美國關稅 經部加碼外銷貸款、中小微企業貸款優惠

2025/04/04 17:45

經濟部次長何晉滄說明經濟部提出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業貸款加碼」等兩項金融支持措施。（圖取自行政院頻道直播）經濟部次長何晉滄說明經濟部提出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業貸款加碼」等兩項金融支持措施。（圖取自行政院頻道直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院今天召開 「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，經濟部次長何晉滄說明經濟部提出「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業貸款加碼」等2項金融支持措施。

何晉滄說明，經濟部編列60元預算提出「外銷貸款優惠保證加碼」，保證額度上，中小微企業每家6000萬元、非中小微企業每家1億元；保證成數上，中小微企業9.5成，非中小微企業是8成至9成，中小微企業還有最長2年的補貼手續費。

申請資格為進出口廠商，只要是符合貿易署的合法登記，並在近3年具備出口實績、受美國提高關稅影響，且單月營收較去年同期或前6個月任1個月衰退15%可適用。廠商可洽詢馬上辦服務中心0800-056476，以及信保基金窗口0800-089921。

「中小微企業貸款加碼」措施則增加90億元預算，中小企業申請貸款額度每家最高3500萬元、貸款利率2.22%，周轉性支出貸款期限最長6年，購置機器/設備貸款期限最長7年，申請資格同上。

利息補貼部分，貸款額度250萬元以內是1.5%，為期6個月；信用保證方面，貸款額度100萬元以內一律保證10成，貸款額度超過100萬元，最低9成。

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