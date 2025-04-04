美國對台關稅推演 鄭麗君：行政院曾推估10％至35％

行政院今天召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會。（記者田裕華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對台祭出32％的高關稅，行政院今天召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，對32%的關稅稅率是否在預估中？行政院副院長鄭麗君表示，行政團隊先前曾推演10％至35％的稅率，最終以「25％＋N」作為推估試算；未來將全力對美交涉談判，目前已備好相關方案。

鄭麗君說，行政院去年11月成立台美專案小組，至今密集開過數十場會議，掌握美國最新趨勢，做好準備好因應方案。在川普2月宣布將提出對等關稅後，已經針對各項可能的關稅預作分析。

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鄭麗君強調，行政團隊事前針對各種可能情境分析，因美國政策有不確定因素，曾就10％至35％的稅率都做過推演，而35％是一個極端的情境，最終行政團隊選擇以「25％＋N」作為推估設算產業可能的衝擊，但這並不代表我方認為25%的關稅是合理的，而是以此預估產業可能受到的衝擊，並盤點出因應措施。

鄭麗君指出，對於美國關稅稅率計算結果，32％稅率是屬於極端的情境，雖然行政團隊曾推演，但不代表認為它是合理的，這高於合理的預期，「不合理也不公平」。

鄭麗君強調，從關稅出來後，行政團隊在群組展開工作，必須要對關稅計算的方式進一步瞭解，尤其台美雙方稅則的細項核對，以及更新產業適用各項稅率所帶來的衝擊，更新評估做更明確的掌握，「政府已盡可掌握新關稅措施帶來的影響」。

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