美對台祭出32％關稅 張善政建議超徵稅額用在4面向

美國總統川普宣布對等關稅。（路透）

〔記者謝武雄／桃園報導〕白宮公布對等關稅，對台祭出32%高關稅；曾任行政院長的桃園市長張善政昨在臉書PO文指出，美國財經媒體曾推估，台灣對美出口減少63%，GDP縮減3.8%，建議中央可規劃將去年超徵的5283億元稅收，重點在這兩年用於「數位轉型」、「緊急紓困」、「產業鏈重組」、「搶占全球技術前沿」等4大方向，走出自己的藍海策略。

其中，數位轉型方向，建議加速產業導入AI、大數據分析、智慧製造等技術，強化企業國際競爭力，降低關稅帶來成本壓力；至於產業鏈重組部分，積極輔導企業強化供應鏈的韌性與彈性，支持業者對生產基地多元化佈局，並且降低對單一市場的依賴；搶占全球技術前沿，從根本提升台灣產業在全球價值鏈的地位，唯有無法輕易替代，才能擺脫價格競爭。

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張善政也呼籲，政府應迅速與產業組織共同盤點，針對因關稅壁壘而面臨訂單取消、營運困難的企業提供即時雨，例如利息補貼、營運資金貸款等；同時，也需穩定勞工就業，提供必要支持，緩解立即性的衝擊。避免產業動盪影響金融與勞工權益。

張善政也提到，桃園市是全國製造業重鎮，包含電子零件、電腦電子產品及汽車零組件這三大主力產業，桃園同時也是AI伺服器、PCB、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地，這些業者都將直接面對美國高關稅挑戰，市府正與產業密切聯繫，持續掌握狀況，並如實反映給中央。

張善政說，若中央支持，桃園願意運用自身全台最大工業產值與最成熟AI 產業廊帶優勢，帶頭示範相關計畫的落實，希望公私協力，共同將衝擊降到最低，化挑戰為台灣產業再次躍升的契機。

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