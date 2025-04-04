晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美對台祭出32％關稅 張善政建議超徵稅額用在4面向

2025/04/04 16:54

美國總統川普宣布對等關稅。（路透）美國總統川普宣布對等關稅。（路透）

〔記者謝武雄／桃園報導〕白宮公布對等關稅，對台祭出32%高關稅；曾任行政院長的桃園市長張善政昨在臉書PO文指出，美國財經媒體曾推估，台灣對美出口減少63%，GDP縮減3.8%，建議中央可規劃將去年超徵的5283億元稅收，重點在這兩年用於「數位轉型」、「緊急紓困」、「產業鏈重組」、「搶占全球技術前沿」等4大方向，走出自己的藍海策略。

其中，數位轉型方向，建議加速產業導入AI、大數據分析、智慧製造等技術，強化企業國際競爭力，降低關稅帶來成本壓力；至於產業鏈重組部分，積極輔導企業強化供應鏈的韌性與彈性，支持業者對生產基地多元化佈局，並且降低對單一市場的依賴；搶占全球技術前沿，從根本提升台灣產業在全球價值鏈的地位，唯有無法輕易替代，才能擺脫價格競爭。

張善政也呼籲，政府應迅速與產業組織共同盤點，針對因關稅壁壘而面臨訂單取消、營運困難的企業提供即時雨，例如利息補貼、營運資金貸款等；同時，也需穩定勞工就業，提供必要支持，緩解立即性的衝擊。避免產業動盪影響金融與勞工權益。

張善政也提到，桃園市是全國製造業重鎮，包含電子零件、電腦電子產品及汽車零組件這三大主力產業，桃園同時也是AI伺服器、PCB、記憶體模組、伺服器機構件等關鍵產品的重要供應地，這些業者都將直接面對美國高關稅挑戰，市府正與產業密切聯繫，持續掌握狀況，並如實反映給中央。

張善政說，若中央支持，桃園願意運用自身全台最大工業產值與最成熟AI 產業廊帶優勢，帶頭示範相關計畫的落實，希望公私協力，共同將衝擊降到最低，化挑戰為台灣產業再次躍升的契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財