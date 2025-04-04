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川普關稅海嘯要來了！CNN點名「這4類商品」漲價最有感

2025/04/04 17:18

川普對等關稅下，CNN列出了4大類將會最早受到衝擊、漲價最有感的商品。（示意圖，彭博）川普對等關稅下，CNN列出了4大類將會最早受到衝擊、漲價最有感的商品。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間3日宣布最新的對等關稅政策，幾乎所有國家都被課徵至少10%的基本關稅。美國有線電視新聞網《CNN》指出，這場貿易戰的代價，將由美國消費者與企業承擔，CNN列出了4大類最快受到衝擊、漲價最有感的商品。

1.筆電和平板電腦。根據美國聯邦貿易數據顯示，去年中國、越南和台灣是美國筆電和平板電腦前3大外國供應國，出口總額達472億美元（約新台幣1.56兆元）。如今幾乎所有消費性電子產品，包括智慧型手機和電腦顯示器，都可能漲價。

另外，由於美國嚴重依賴台灣的半導體，美國消費者可能會看到筆電、汽車、家用電器、醫療設備、Wi-Fi路由器和LED燈泡的價格上漲。美國消費者技術協會副總裁波茲瓦（Ed Brzytwa）向CNN表示，目前的零售庫存可能需要三到四個月的時間才能耗盡。屆時，消費者可能會開始看到價格上漲，「恰逢返校購物季和假期」。

2.鞋類。去年，中國和越南向美國出口了價值185億美元（約新台幣6107億元）的鞋子，這幾乎占美國進口鞋類總量的70%。

3.玩具。去年，中國和越南去年是美國玩具的前2大供應國，出口總額達150億美元（約新台幣4951億元）。美國玩具協會（Toy Association）估計，美國銷售的所有玩具中，有77%都是在中國製造。該協會執行長Greg Ahearn在談到即將對中國商品徵收54%的關稅時說，這個行業根本無法承受如此高額的關稅。Toy Association預計，美國消費者可能要等到夏末才會開始看到價格上漲，在美國銷售的中國製玩具售價將會上漲至少30%。

4.服飾。去年，中國與越南去年向美國出口約140億美元（約新台幣4621億元）的成衣，成為美國服裝的兩大進口服飾來源國。其他國家包括孟加拉、印度、印尼、柬埔寨，但這些國家也遭遇26%至49%的對等關稅。美國時尚產業發言人Stephanie Gauzens認為，川普關稅措施將對時尚產業造成衝擊。

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