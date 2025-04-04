因應川普對台祭高關稅 卓榮泰宣布9大面向、880億元協助方案

美國對台祭出32％的高關稅，行政院長卓榮泰今（4）日舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，宣布9大面向、20項措施，其中工業700億元、農業180億元，總經費880億元的支持方案。（記者田裕華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對台祭出32％的高關稅，行政院長卓榮泰今（4）日舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，宣布9大面向、20項措施，其中工業700億元、農業180億元，總經費880億元的支持方案，因應產業與社會各項需求。

卓榮泰今天下午4點率領財政部、經濟部與農業部、勞動部等部會首長召開記者會，開場就說：「非常抱歉，我們來晚了一天」，從台灣時間4月3日清晨開始，部會首長緊盯電視媒體跟網路，非常注意各種最終結果發表。

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卓榮泰表示，行政團隊針對產業類別影響進行評估，在台灣出口美國的各項產業中，包括電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電等產業，目前評估對關稅影響較為重大。至於在農業方面，則是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業漁業出口，擔心有消費市場縮小或是減少競爭優勢力的疑慮。

卓榮泰指出，根據產業影響評估，行政團隊擬定9大面向20項措施，總經費880億的支持方案，未來要因應產業跟社會的各項需求，就工業、農業產業受到的衝擊，分別由財政部經濟部農業部、勞動部分別執行。

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